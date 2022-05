Artistas buscaban "la obra de arte más cara", pero Material frustra su performance

Los artistas venezolanos Deborah Castillo y Jesús Torrivilla, del colectivo Profoundation, fueron “silenciados”, mientras realizaban su performance "Bordes profundos" en la feria de arte Material, el pasado sábado 30 de abril.

A través de redes sociales, los artistas de performance denunciaron la “interrupción abrupta” de su interpretación. De acuerdo a su comunicado, los creadores señalan que la situación se debió a una “confusión entre sus organizadores”, pues fueron interrumpidos por Rodrigo Feliz, director de expositores de Material, aun cuando su performance formaba parte del programa oficial del evento.

“Bordes Profundos” consiste en una actuación, hasta cierto grado paródica, protagonizada por Profunda (Deborah Castillo), una tijuanense que va en busca de “más poder”, por lo que su objetivo es comprar la obra de arte más cara de la feria de arte. Profunda va acompañada de El Maco (Jesús Torrivilla), quien carga el maletín donde supuestamente trae dinero en efectivo. El performance tiene tintes de telenovela latinoamericana y es filmado.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Torrivilla cuenta que el sábado llegaron media hora antes de la hora de su presentación para solicitar sus acreditaciones al equipo de Material, quienes amablemente, como destaca Torrivilla, les entregaron sus pulseras de color negro en las que se lee “Invitado”. “Explico que era importante que nos entregaran antes (la acreditación) porque ya íbamos a entrar a la feria en personaje”, explica el artista.

El artista cuenta que realizó un primer recorrido junto a su camarógrafo para visualizar los stands en los que se detendrían para realizar su actuación.

“A las 5 llegamos juntos, nos bajamos del taxi ya en personaje y vamos en búsqueda de la obra más cara. (...) Es un performance con unos personajes paródicos que son esta cara fea del poder, son personajes ruidosos (...). Se nos acerca un persona vestida de negro que nos dice nos va a llevar a la obra más cara. Nosotros en personaje le decimos que no, que Profunda buscará la obra”, narra Torrivilla.

El actor explica que fue cuando “Profunda” ve una obra que hace referencia a la marca italiana de lujo Gucci, se arrodilla y grita “Gucci mi obra”, fue cuando la persona vestida de negro, que es Rodrigo Feliz, toma a la artista del brazo y le pide que no toque la obra.

“Yo me interpongo, le explico que no tocó la obra y que es parte de un performance. Ahí inicia un intercambio, él nos dice ‘ustedes no son parte del programa oficial’. Yo le insisto muchas veces que sí. En el performance la audiencia lo completa, entonces estábamos tratando de entender como artistas si quería jugar con nosotros o si sí era parte del comité organizador, porque nunca se presentó”, detalla.

Después de notar que el asunto iba en serio, Deborah Castillo se presentó y explicó en qué consistía el performance y los artistas le indicaron a Feliz que revisara su sitio web para que viera que sí eran parte del programa, pero el cofundador de Material comenzó a hacer llamadas.

“Nos retiramos después de la interrupción”, dice Torrivilla, quien agrega que el equipo de Material no se ha comunicado con ellos en ningún momento para hablar de la confusión.

En el lugar, se encontraba la cantante María Conchita Alonso, quien “de alguna manera” terminó formando parte del performance, presenció la interrupción e incluso ayudó, pues los artistas tenían agendada una entrevista con la estación de radio independiente “Radio Nopal”, la cual ofreció la cantante y explicó lo sucedido, pues para ese momento los artistas ya se habían retirado de las inmediaciones de la feria.

Lee también: Met Gala 2022. Activista mexicana lleva el diseño otomí a la alfombra roja

La interrupción del performance “Bordes Profundos” no fue el único enredo en su presentación, pues aunque en el póster de la actuación estaba calendarizado para el 30 de abril, en el sitio oficial de Material se lee que se realizaría el domingo 1 de mayo. Torrivilla asegura que se pidió verbalmente la corrección, pero que esta no se realizó.

“Esto habla de la organización y nos habla de lo importante que es el performance como una de las manifestaciones del arte contemporáneo, si tiene el igual respeto que otros expositores, artistas y por qué incomoda de esta manera”, dice Torrivilla sobre lo sucedido.

Para concluir, Jesús Torrivilla afirma que para definir estas situaciones le gusta hacer una referencia a J.M. Coetzee, quien dice que “la censura es una pasión por silenciar. Ahí hay algo que impulsó al comité organizador a silenciar algo que probablemente consideraron incómodo, paródico, ruidoso o fuera de lugar”.

Profoundation es una plataforma multidisciplinaria de experiencias de arte efímero que se desarrolla en la Ciudad de México y en Oaxaca. Deborah Castillo es su directora ejecutiva, mientras que Torrivilla funge como Director académico.

Sobre “Bordes Profundos”, el proyecto inició hace 15 años, con una serie de fotonovelas realizadas por Castillo, ahora se ha expandido a video, merchandising y a esta serie de performance que se realizan en ferias de arte, como en la edición de 2022 en Zona Maco.



Fue "falta de organización", responde Material

Por su parte, Feria Material declara a este medio que el cambio de fechas del performance "facilitó una mala comunicación al interior del equipo y falta de organización de nuestro lado antes del performance", por lo que Feliz no supo que se trataba de un performance y "respondió al riesgo posible de que las piezas en exhibición se dañaran".

La feria asegura que no se trató de un acto de censura y que pronto se pondrán en contacto con los artistas.

"Respetamos su trabajo y queremos aclarar este malentendido", afirmó la feria.



rad