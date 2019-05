Spencer Tunick convoca a instalación contra censura de desnudos artísticos con pezones femeninos en Facebook e Instagram

El fotógrafo estadounidense Spencer Tunick está haciendo un llamado a sus seguidores para que participen en una acción que tiene como fin manifestarse en contra de la censura a desnudos artísticos en redes sociales como Facebook e Instagram, sobretodo aquellas imágenes en los que aparecen pezones femeninos, los cuales son condenados en las plataformas digitales.

"We The Nipple" es el nombre de esta iniciativa que realiza la Coalición Nacional contra la Censura (National Coalition Against Censorship, en inglés) y el creador que ha hecho desnudado a miles en ciudades de distintos países alrededor del mundo.

En su cuenta de Instagram Tunick aseguró que la plataforma de imágenes abrió un nuevo mundo a artistas emergentes, pero después les dijo qué podían o no hacer, motivo por el que impulsa "We the Nipple", espacio que lucha contra todos los cuerpos pero especialmente los femeninos.



A través de la página de la iniciativa se indicó que la acción artística se llevará acabo el 2 de junio en la ciudad de Nueva York, donde la Coalición y el fotógrafo crearán una instalación nudista.

La Coalición Nacional contra la Censura aseguró la censura de desnudos impide que muchos artistas compartan su trabajo en línea, siendo los más afectados aquellos cuyo trabajo se centra en sus propios cuerpos y que no tienen el acceso a los métodos tradicionales de distribución.

nrv