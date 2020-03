Premio Pritzker 2020: Las obras de Yvonne Farrell y Shelley McNamara

Los edificios de Yvonne Farrell y Shelley McNamara, Premio Prtizker 2020, se inscriben en la corriente del brutalismo, un movimiento en el que destaca el uso de materiales como el hormigón o el ladrillo, carente de adornos, y que tienen al ciudadano como centro de su diseño.

Farrell y McNamara, quienes lideran Grafton Architects, crean espacios que son a la vez respetuosos y nuevos, honran la historia y demuestran un gran dominio del entorno urbano y de la artesanía de la construcción, con un difícil equilibrio entre fuerza y delicadeza. Así lo señala el jurado del Pritzker y así queda reflejado en sus obras más destacadas.

- Universidad de Ingeniería y Tecnología, UTEC (Lima, Perú, 2015)

Este edificio, ubicado entre barranco con una autopista y un barrio residencial, está considerado como la obra más importante de las laureadas arquitectas. Fue galardonado en 2016 con el premio RIBA al mejor edificio del mundo.

El resultado de su trabajo es un edificio vertical, con un perfil en cascada, y un diseño ideado para recoger el viento del mar, lo que minimiza el uso de aire acondicionado.

Al igual que el resto de sus edificios educativos, la distribución interior está ideado a escala humana, a partir de la combinación de espacios y volúmenes de distintas medidas.

- Universita Luigi Boconi (Milán, Italia, 2008)

Farrel y McNamara, que combinan la docencia con la arquitectura, han diseñado muchos edificios de universidades.

En el caso de la de Milán, las irlandesas decidieron dedicar la planta baja como espacio público, para fomentar la relación entre la comunidad educativa y la vibrante ciudad italiana. Fue galardonado con el premio al Edificio del Año en el World Architecture Festival de 2008.



Foto: Brunetti, graftonarchitects.ie

