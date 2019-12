Mañana entregarán la distinción Homenaje de Caricatura La Catrina a Ricardo Siri “Liniers”, el célebre autor de “Macanudo”. Para el ilustrador argentino este premio, que lo han ganado artistas de la talla de Quino, Rius y Trino, es como entrar al “monte Rushmore de la caricatura; es como estar en la lista de Ringo, Paul y John. En ningún momento pasó por mi cabeza, claramente creo que hay un error”, bromeó.

En conferencia de prensa destacó la tradición de caricatura que hay en América Latina, en especial en México con Guadalupe Posada. También recalcó la importancia que tiene esta expresión ante los problemas políticos y sociales del continente.

“Creo que las protestas tienen que ver con un hartazgo social de ver tantas injusticias. También permite que nos unamos, que nos organicemos y ojalá que sirva, por lo menos, para que alguien escuche todas estas exigencias porque hay mucha gente pidiendo leyes nuevas, nuevas formas manejar la economía y política”, señaló.



Foto: Berenice Fregoso/ EL UNIVERSAL

Recalcó que ante la violencia que se vive en América Latina “la mejor defensa es el humor”. “Siempre me preguntan porque hay tan buenos humoristas en Argentina, en América Latina, porque nos tenemos que defender. ¿Cuál es el último graciosísimo suizo que conociste? ¿Federer?

“También es un arma que el político no puede manejar porque el 99% de los político no tiene sentido del humor, no se saben reír de sí mismos porque todo su trabajo es sobre decir que son importantes”, afirmó Liniers.

La obra de Liniers se ha exhibido en distintas partes del mundo y el año pasado tuvo su primera gran muestra de originales en Estados Unidos, en la Society of Illustrators.

fjb