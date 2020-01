Esto publicarían impresionistas en Instagram, según Musée d'Orsay

¿Alguna vez te has preguntado que publicarían tus artistas preferidos si tuvieran Instagram? El Musée d'Orsay nombró al ilustrador Jean-Philippe Delhomme como su artista residente para ilustrar la hipotética actividad de Instagram de artistas plásticos y publicarlo en la cuenta del museo cada lunes durante todo el 2020.

El primer dibujo se liberó el lunes pasado y es la supuesta publicación de Joris-Karl Huysmans –escritor y crítico de arte francés y protagonitas de la nueva exposición de la pinacoteca– quien subió un autorretrato que le realizó Louis Forain en 1978.

“Gracias @JL.Forain por mi retrato. #museeorsay”, es el mensaje que comparte Huysmans, donde aprovecha para preguntar, de forma sarcástica, al artista francés Gervex si esta ocasión no criticará la pieza.

Delhomme también incluye en sus ilustraciones las interacciones que tienen otras figuras con el post publicado, en el caso de la imagen de Huysmans, Degas y el propio Forain le dieron “me gusta”.

Lorence des Cars, presidente del museo, declaró a “Le Figaro” que el objetivo de esta residencia es dar visibilidad a artistas del siglo XIX a través de las dinámicas de hoy en día.

Las ilustraciones se concentrarán en momentos particulares de las biografías o detalles específicos sobre algunas pinturas e irán acompañadas por comentarios de otros artistas, tanto ficticios como reales para evocar la relación que había entre ellos, informó des Cars al medio francés.

La residencia de Delhomme en el Instagram de la pinacoteca es una extensión de un proyecto de ilustración que recopiló en su libro “Artist's Instagrams. The Never Seen Instagrams of the Greates Artists”, publicado el año pasado por la editorial Auguste Editions.



Foto: jphdelhomme.com

fjb