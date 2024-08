“Después de las noticias de ayer mi vida es la misma, mi trabajo es el mismo” dijo este jueves Jeff Koons, quien el miércoles impuso un récord mundial para un artista vivo: Rabbit se vendió en 91 millones de dólares en Christie’s. “Cuando hice Rabbit (1986) sólo me enfoqué en mis intereses. La verdadera recompensa es, por ejemplo, esta exhibición. Sólo quiero estar en dialogo con otros artistas sobre lo que puede ser arte”.

Un cruce de miradas entre Koons y Marcel Duchamp , sin equivalencias fáciles ni “filias” —como precisó el curador Massimiliano Gioni— es la propuesta de la exposición Apariencia desnuda que el 19 de mayo abre al público el Museo Jumex, donde se podrá ver hasta el 29 de septiembre. La exhibición, exclusiva del Museo Jumex , se despliega por las galerías altas del recinto, la terraza y la entrada donde la inmensa Bailarina sentada se adivina a la distancia.

La curaduría planteó un juego de espejos entre los dos artistas con obras que ocupan una página en la historia del arte como la serie completa de los ready-mades de Duchamp, el más influyente del siglo XX. Una influencia de la que no escapó Jeff Koons: “Cuando era joven no entendía el poder del arte, hasta que me crucé con el trabajo de Manet y Duchamp . El de Duchamp comunicaba particularmente que ya todo está aquí, sólo hay que abrirse al mundo que te rodea”. De Koons pueden verse, entre otras obras, Rabbit, Balloon Dog, Play-Doh , y piezas de series como Banality y Made in Heaven .

Duchamp es el abuelo; Warhol, el hijo y yo sería el nieto: Koons

El curador los reúne en un encuentro entre dos que “son el inicio y el fin del siglo XX”. Dos que “cuestionaron la función de los objetos y la fascinación por el consumo”.

"Apariencia Desnuda"

está formada por más de 80 obras provenientes de 30 colecciones, y de acuerdo con el curador “tiene una relación cercana a la Ciudad de México y al país. El título viene del ensayo de Octavio de Paz (expuesto entre las piezas): “una de las interpretaciones más brillantes del trabajo de Duchamp” .

Massimiliano Gioni habló del mercado del arte y Koons: “No hay persona menos preocupada por el mercado que Koons. Él es la misma persona que era en los 80 que compraba inflables. Los precios de esos objetos tal vez dicen algo sobre nuestros tiempos, pero no dicen nada sobre Koons”.

El estadounidense (York, Pensilvania, 1955) fue reiterativo en la idea de aceptarse a sí mimo y a su historia: “Uno no debe avergonzarse ni sentirse culpable por algo del pasado de la historia y de la cultura”. Acerca de los objetos, como tema y materia del arte comentó: “El arte no es el objeto, sino la esencia del potencial del espectador. Lo preciado es que el objeto puede emocionar al espectador y estimularlo. Esa estimulación es donde el espectador puede encontrar el arte”.

¿Qué significa Marcel Duchamp en su carrera y cómo ha cambiado ese significado?

El significado de Duchamp en mi carrera continua, evoluciona y se redefine, pero de cierta forma siempre ha sido consistente. Su trabajo tiene un gran impacto porque siempre ha sido un símbolo de liberación, el ser capaz de colocar todo e incorporarlo para un nuevo vocabulario. Tenemos el potencial, si nos enfocamos en nuestro trabajo, de hacer algo con profundidad.

Su trabajo ha demostrado que si nos abrimos a nosotros mismos nos encontraremos con un vocabulario que nos abrirá el mundo. También imaginan la identidad casi como un ready-made.

¿Qué opina de Donald Trump?

Una de las razones por las que disfruto mi trabajo hoy en día es porque soy capaz de comunicar y compartir los valores que creo con la gente y creo que es importante lo que un individuo puede hacer para la sociedad y cómo interactúa con los demás. Entonces mi arte tiene más significado para mí en estos tiempos recientes por que soy capaz de expresar los valores que creo.

¿Cuáles son esos valores?

"A lo largo de la vida, aceptarse a uno mismo tiene relevancia y pienso en ese diálogo con el arte y eso es el arte objetivo. Después de que aprendes a lidiar contigo mismo quieres salir y eso te lleva automáticamente al arte objetivo que es la aceptación".

¿Qué opina del muro que quiere construir Donald Trump en la frontera de México con Estados Unidos?

"No creo en muros. Lo que más disfruto del arte es que es un vehículo cultural que comunica a nivel global y comunica el compartir valores y la participación, no la división".

¿Qué es Koons Family?

"Se llevaron a mi hijo a otro país. Fui a Washington y encontré el Centro Nacional de niños perdidos y explotados. Entonces me di cuenta que sería muy difícil recuperarlo, pero también de que puedo ayudar a otros en la misma situación. Así que trabajo con ese Centro y así creamos The Koons Family Institute, fundación que trata de crear leyes para la protección de niños a nivel internacional".

Tomando como referencia su serie Made In Heaven. ¿Después del movimiento #MeToo se ha limitado a la hora de crear nuevas obras?

"Creo que el mundo y el cómo lo vemos y lo entendemos siempre está cambiando. Movimientos maravillosos están iniciando y ahora criamos diferente a nuestros hijos y todos están comprendiendo lo que son los derechos. Estos movimientos son positivos.

Respecto a Made in Heaven mi ex esposa (Cicciolina) siempre fue capaz de no sentir culpa, ni vergüenza, esa era una de sus fortalezas".

¿Cree que el consumismo ha formado la identidad de su país?

"Imagino que el consumismo participa, pero hay más cosas que forman la identidad, como los pensamientos y la educación. El hecho de que un individuo satisfaga sus necesidades es una referencia al consumismo".

¿Tiene algún interés de criticar el consumismo a través de su arte?

"Creo que mi trabajo trata el deseo, diferentes necesidades, deseo de abundancia y de compartir; y si hablamos de esas necesidades, no hablamos de cosas superficiales, sino de trascendencia y cómo el deseo da trascendencia".

¿Le interesa la belleza de los objetos en sí?

"Estoy interesado en la belleza, en la belleza de la naturaleza y del individuo más que en el objeto. El objeto sólo es un vehículo que lleva la esencia de nuestro propio potencial, nuestra propia belleza. Los objetos son inanimados. El artista siempre cree que si realmente se concentra en su trabajo con suficiente fuerza, logrará que, eventualmente, el objeto tenga esa energía, pero nunca es así. La trascendencia siempre termina en el que mira la obra".

¿Qué opina sobre la idea de que usted es el nuevo Andy Warhol?

"Siempre he pensado que Duchamp es el abuelo, Andy vendría siendo el padre y yo sería el nieto". "Es un honor tener esta exhibición junto a Duchamp. Mi trabajo hace referencia a ellos y otros artistas".

Clasifica su trabajo por series, ¿tienen un final o puede volver a ellas?

"Me enfoco en la narrativa del cuerpo que trabajo, y me enfoco en eso hasta el agotamiento. Luego de eso quiero dedicarme a otra obra. Lo que sí hago son highbrands, que hacen referencia a trabajos anteriores, pero no regreso y sigo haciendo trabajos de series pasadas. Cuando hice la serie Popeye no hice una figura de acero inoxidable de Popeye, eso fue después, ese es un highbrand. Pero generalmente me agoto en una idea y luego sigo con otra. Si tengo una muy buena idea, nunca quiero no hacerla".

¿Qué piensa de las redes sociales y la realidad virtual? ¿Moldean el futuro del arte?

"Estoy involucrado en el diálogo de la realidad virtual y trabajo con alta tecnología, como sistemas de escaneo y sistemas computacionales para hacer mi trabajo, pero en cuanto a las redes sociales, a mí me parece más algo sobre el estigma del ego. Disfruto la interacción al hacer una obra y presentarla al público de forma más íntima; no estoy muy cómodo con las redes sociales".

¿Lo afecta la falsificación?

"Hay muchas referencias a mi trabajo, mucha gente recrea el Balloon Dog pero son diferentes a las que hago, tamaños distintos y no llevan mi nombre. Veo esto y pienso en el aprecio que tienen éstas imágenes en el mundo y que tienen una calidad icónica. Supongo que eso pasa cuando haces algo icónico".

