La bailarina Elisa Carrillo presenta el festival Danzatlán digital

La tercera edición del Festival Danzatlan, debido a la pandemia por Covid-19, se llevará a cabo de forma digital, informó la bailarina Elisa Carrillo, quien dijo que habrá clases, conversatorios y transmisiones de ballet, así como la presentación de “Infinita Frida”, de Yuri Smekalov, que trata sobre los sentimientos y emociones de la pintora Frida Kahlo.

“Siempre es un gran gusto poder regresar a mí país y presentarme es una de las grandes motivaciones que tengo, (pero) debido a la situación que estamos viviendo no va a poder ser. A pesar de la situación, Danzatlán va a estar a un click, les va a llevar hasta sus casas arte, danza y alegría. Es importante saber que la cultura siempre nos ayuda a salir adelante en los momentos más difíciles, en toda la historia de la humanidad ha sido así”, dijo Carrillo en videoconferencia desde Berlín, Alemania.

El festival se llevará a cabo del 22 al 29 de mayo, semana en la que se podrán apreciar sin costo transmisiones de funciones de agrupaciones como el Ballet Eifman de San Petersburgo, el Ballet de la Ópera de Bratislava y la Compañía Antonio Gades; una Gala del Kremlin, así como funciones de compañías como la Nacional de Danza, la de Tania Pérez-Salas, la de Danza del Estado de México y A poc A poc.

La primera bailarina del Staatsballett Berlin trabajaba en la creación de “El Muro”, coreografía de Yuri Anarika Vargas que iba a estrenar en el marco de la tercera edición de Danzatlán; sin embargo, por la emergencia sanitaria, el estreno se pospuso, aunque dijo que sí presentará un avance.

“‘El Muro’ es un proyecto en el que se trabajaba por el marco de los 30 años de la caída del muro de Berlín, no se podrá estrenar pero presentaremos un parte del ballet, será el inicio de un proyecto”, explicó la bailarina.

Elisa Carrillo es originaria del Estado de México y desde 2007 se incorporó al Staatsballett Berlin, país donde comienza a darse una reactivación tras un confinamiento de más de un mes.

A pesar del confinamiento, Carrillo continuó con la planificación y ensayos de lo que presentará en Danzatlán; sin embargo, la bailarina reconoce que ha sido un proceso “muy difícil”, porque todo se ha hecho a través de plataformas digitales.

“Tenemos cierta pantalla, el piso de casa no es el ideal”, indicó Carrillo y ejemplificó con la realización de escenas de un ballet que se grabó en conjunto con varios bailarines que debían estar al mismo tiempo.

“A veces la comunicación se cortaba. A veces me ría porque después de un mes en casa sin poder salir, no te sientes igual como cuando estás en el escenario. Tuvimos que adaptarnos y tratar de cambiar algunas cosas para hacer lo posible. El trabajo a distancia no es fácil ni lo ideal, pero podemos lograr cosas diferente y creativas”, señaló.

El regreso a la “normalidad”, añadió, “tiene que ser de manera lenta, de manera paulatina. Aquí en Alemania estamos dos o tres semana adelante en comparación con México. Algunas tiendas ya comenzaron a abrir pero con las reglas de los cubrebocas y la distancia”.

Después de más de un mes de confinamiento, la primera bailarina pudo acceder junto con sus 90 compañeros al espacio donde realizan las prácticas. Sin embargo, Carrillo detalló que para poder entrar, los tuvieron que dividir en grupos de mínimo seis y máximo nueve personas.

También lee: Elisa Carrillo pide a fans quedarse en casa

“Sólo seis pueden entrenar al mismo tiempo, en el salón tenemos una distancia de hasta 6 metros”. Cada grupo con el mismo maestro y el mismo pianista y por dos semanas el mismo horario. Tenemos ciertos minutos para cambiarnos, para entrar y salir, porque después desinfectan. Pero es lo único que se ha podido. Si alguien de un grupo se enferma, todo ese grupo se quita para que no se enfermen los otros, es la manera de detectar y tener controlado todo. No es fácil y no se han podido hacer ensayos porque implica contacto y eso está prohibido. Poco a poco la vida vuelve a la normalidad, pero para los artistas creo que nos tomará más tiempo”.

El proceso de reactivación, señala, va muy lento: “Hasta ahorita no tenemos todavía una fecha de cuándo se comenzará a trabajar de una manera normal. Los teatros apenas empezaron a dar acceso a sus trabajadores. Se empezó con gente de oficina y en algunas compañías han dado acceso a sus bailarines, pero los músicos aún no. En Berlín aún no hay alguna indicación de cuándo tendremos funciones, veremos si a partir de septiembre u octubre, pero oficialmente no hay nada escrito ni se da ninguna fecha.

Además de Elisa Carrillo, en la videoconferencia estuvo Marcela González Salas, titular de la Secretaría de Cultura y Deporte del Estado de México, quien especificó que en un inicio se habían destinado 15 millones de pesos para Danzatlán.

“Sin embargo, por los cambios, se calcula que se requerirán sólo 3.5 millones. La Gala de Estrellas del Ballet. Elisa y Amigos se cancela para este año. En el Estado de México no se va autorizar nada por lo menos hasta octubre y quién sabe. Lo que queremos es seguir por la vía digital”, dijo González Salas.

En el marco del festival también se presentará la pieza “Infinita Frida”, de Yuri Smekalov, que es de 2013, pero que ahora, siete años después de haberse estrenado, su autor decidió retomar:

“El espectáculo presenta un poco la vida de Frida, aunque no es precisamente eso. Muestra parte de su vida. Frida demostró fuerza porque siempre estuvo como guerrera en una situación difícil. Frida siempre será un símbolo de fuerza y lucha. Ella es un ejemplo de que a pesar de lo que pase alrededor, tienes que ser lo que quieras y llegar a donde quieras. A pesar de lo que estamos viviendo, podemos seguir”, dijo Smekalov.

Todas las actividades del festival Danzatlán se podrán seguir a través del canal de YouTube de la Secretaría de Cultura y Deporte del Estado de México, en www.cultura.edomex.gob.mx, www.danzatlan.com y www.elisacarrillocabrera.com; así como en las cuentas de las diferentes plataformas de Elisa Carrillo y de la dependencia a cargo de Marcela González Salas.

nrv