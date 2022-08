“Antros operan con fachada de centro cultura”

En el Black Centro Cultural, ubicado en la Tabacalera, a unos pasos del Centro Histórico, el escenario está listo. Cerca de las 9 de la noche se presenta el Dj Escorpio, artista en la escena underground de la capital. Varias decenas de personas se dan cita y, como es costumbre, bailan, cantan y consumen alcohol al ritmo de sintetizadores y sonidos electrónicos.

Cerca de la medianoche, Neolin, un conjunto de música experimental recita poemas y hace un performance. El ambiente se llena de humo e incienso; uno de los miembros del grupo se arroja al piso. Su espectáculo está a punto de concluir. Afuera del Black, la banqueta está invadida por jóvenes que consumen cerveza. No hay cupo para el centenar de personas que intenta ver el acto.

Escenas como esta se repiten en diferentes espacios autodenominados culturales, pero que se encuentran sin regulación alguna: trabajan sin control de horario, incumpliendo las obligaciones de una programación cultural y sin ordenamiento en la venta de alimentos y alcohol.

El 20 de noviembre de 2020, la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, publicó la Ley de Espacios Culturales Independientes, con el fin de establecer que los Espacios Culturales Independientes (ECI) tienen un beneficio directo o indirecto sobre la economía y, en especial, sobre el bienestar de la ciudadanía; pero también, para reconocerles su actividad cultural.

El documento fue construido por la necesidad de establecer las características particulares que constituye un ECI, particularidades que se discutieron en mesas de trabajo desde octubre de 2018 con representantes de centros culturales autogestivos de las 16 alcaldías.

La Ley señala que los ECI son lugares físicos donde se promueven expresiones culturales con programación autónoma y comunitaria; también que no dependen del gobierno y que se mantienen de sus actividades y ventas. Asimismo, establece que los ECI deben destinar su espacio sólo para las actividades indicadas en su manifiesto fundacional; tener en el exterior una placa emitida por la Secretaría de Cultura local, que indique lo siguiente: nombre del espacio, horario en el que se prestarán los servicios ofrecidos y la capacidad de aforo autorizado por la Secretaría de Gestión de Riesgos y Protección Civil.



El Centro Cultural Black realiza algunas actividades culturales como performance y conciertos sin regular su aforo ni consumo de alimentos y alcohol. Foto: Cristopher Cabello/ EL UNIVERSAL

Se especifica que deberán refrendar su constancia de registro cada seis meses, además de apegarse a las normativas establecidas para la venta de alimentos y bebidas y, en dado caso, podrían perder su registro si dedican el espacio exclusivamente para venta de alcohol, no respetan horarios de apertura y cierre, cometen acciones que puedan alterar el orden público o no cubren la cuota cultural y artística que debe establecerá la Secretaría de Cultura.

Sin embargo, la Ley carece de reglamento, no opera, nació sin dientes. Además está en proceso de modificación para que pueda convivir con la Ley de Establecimientos Mercantiles, tema derivado de la venta de alcohol.

Ana Francis Mor, gestora cultural y legisladora de Morena, asegura que actualmente se efectúan trabajos para la aplicación de la Ley de Espacios Culturales Independientes desde la Secretaría de Cultura local, pero no ha avanzado. “La atención estaba puesta en otras cosas, pusieron a casi la mitad de trabajadores (de la Secretaría de Cultura local) a apoyar el proceso de vacunación, perdimos todo el hilo en el proceso. Ahora con Claudia Curiel estamos trabajando en la reglamentación”, dice y agrega que como legisladora le toca empujar y presionar, “no podemos olvidar que las leyes son entes vivos, al momento de realizar el proceso de reglamentación nos damos cuenta que la Ley no es perfecta y por eso hay que realizar ajustes”.

Esos lugares que operan con la fachada de centro cultural ya tienen la ventaja de contar con un espacio, por mínimo que sea. Lo realmente necesario es ayudarlos a regularizarse”

Itari Marta

Dirigente de RECIO

La legisladora reconoce que existen lugares que operan bajo el esquema de Centros Culturales Independientes y no cumplen con los lineamientos, mismos que no pueden ser verificados debido a que aún no existe el reglamento para la operación de la Ley. “Debido a la corrupción que impera, evidentemente hay lugares que dan mordida y ya, siguen operando. Estamos trabajando en mesas de trabajo para que, desde la Ley de Espacios Culturales Independientes, podamos regular solamente la oferta cultural de estos espacios. La venta de alcohol tendría que ser regulada desde la Ley de Establecimientos Mercantiles, ya no desde esta Ley”.

Distribuidos en diferentes puntos de la ciudad, hay lugares que operan bajo el esquema de Centro Cultural con una limitada cartelera de actividades, pero durante las noches de fines de semana, sólo se dedican a la venta de alcohol y disfrute de los comensales. A pesar de la situación, la actriz Itari Marta, dirigente de la Red de Espacios Culturales independientes Organizados (RECIO), ve una situación positiva, pero insiste en que el proceso de regularización de los espacios es una tarea urgente del gobierno local.

“Hay una amplia variedad de espacios y expresiones que son válidas; esos lugares que operan con la fachada de centro cultural ya tienen la ventaja de contar con un espacio, por mínimo que sea. Lo realmente necesario es ayudarlos a regularizarse, invitarlos a que sumen y entre todos formar redes de apoyo”, comenta.

Según estimaciones de RECIO, antes de la pandemia operaban unos 300 espacios en las 16 alcaldías; actualmente estima que hay alrededor de 100 espacios.



El espacio No Somos Nada, en la colonia Roma, opera con bebidas alcohólicas y a puerta cerrada. Foto: Jesús R. Guzmán

La actriz y directora del Teatro Bar El Vicio, Nora Huerta, dice que la regulación de la Ley es una tarea urgente de la administración local y, aunque han tenido espacios de diálogo con las autoridades, no ha sido suficiente. “El objetivo de la creación de la ley de los ECI consistió en primer lugar en definir de forma directa qué es un espacio cultural independiente, sus necesidades y, por ende, sus obligaciones, divididas en obligaciones fiscales y, lo más importante, sus obligaciones culturales. Los espacios deben garantizar el acceso a la cultura al público, eso es lo importante”.

Otros espacios como el Centro Cultural Real Under, ubicado en la alcaldía Coyoacán, cuenta con una oferta cultural de dos días a la semana, uno dedicado para ciclos de cine y el otro a recitales de poesía. Los eventos duran de dos a tres horas. El resto de la operación del recinto es dedicado al consumo de alimentos y bebidas alcohólicas; durante las noches del fin de semana se presentan DJs y bandas locales para quienes van a bailar y beber cerveza o destilados.

En la colonia Roma, se localiza No Somos Nada, que opera bajo un esquema similar; predomina la venta de bebidas y alimentos, y durante la noche se presentan bandas locales de distintos géneros; durante las tardes del miércoles o domingo hay ciclos de poesía, presentaciones de libros y venta de playeras o vinilos, pero su agenda no es permanente. Durante las noches de viernes y sábado hay slam con cerveza en mano; durante estos eventos el recinto opera a puerta cerrada.

EL UNIVERSAL solicitó información a la Secretaría de Cultura del gobierno de la Ciudad sobre los avances para la aplicación de la Ley y cuál es el registro oficial de Espacios Culturales Independientes que operan. No hubo respuesta. Tampoco la hubo sobre la conformación del comité que regula estos espacios y las sanciones a quienes operan de forma irregular.

Debido a la corrupción que impera, evidentemente hay lugares que dan mordida y ya, siguen operando. Estamos trabajando”

ANA FRANCIS MOR

Legisladora por Morena