Tras varias y largas reuniones, denuncias mediáticas, una protesta con pancartas en la entrada principal de la nueva sede del Archivo General de Agrario, y tras más de un mes de iniciado un proceso legal “por despojo cultural” contra la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), a través de CAV Diseño e Ingeniería SA de CV, encargada de la construcción, ejecución, equipamiento y museografía de la nueva sede del AGA, el artista Taka Fernández entregó la noche de este martes la obra artística que creó exprofeso para el recinto: el mural de 77 metros cuadrados “Marcha campesina” que estaba en disputa, pero lo entregó directamente a la Sedatu y con la promesa de que la mañana de este miércoles les darán solución a sus demandas y les cubrirán el pago adeudado al artista, los trabajadores y demás personas implicadas.

Render del mural “Marcha campesina”. Imagen: Sedatu

Hasta el final, el artista y su representante legal exigieron que se cumplieran sus demandas de pago, garantía de protección de su derecho de autor, disculpa pública por el “despojo cultural” y destitución del Comité Artístico del que es parte Maria Razo Botey quien registró el mural “Marcha campesina” y el conjunto de diez esculturas titulado “Animales místicos mesoamericanos”, también creado por Taka Fernández, como coautora ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor (Indautor) aunque no participó en la creación de la obra, según lo afirmó el propio artista y su equipo legal, sin embargo, ante la presión de entregar la obra pues hoy a las 13 horas el presidente Andrés Manuel López Obrador realiza un recorrido de supervisión, cedieron a la promesa de Sedatu , como autoridad del gobierno federal, de que cumplirán con el proceso legal y el pago adeudado.

Protesta en favor del artista Taka Fernández, quien denunció al archivo general agrario (AGA) y a la SEDATU para exigir el pago de un mural. Foto: EL UNIVERSAL / Fernanda Rojas

Lee también: Bajo órdenes militares, el salvamento arqueológico en obras del Tren Maya

“Pensamos en entregar el mural bajo responsabilidad propia a la autoridad, es decir, dárselo directamente a la Sedatu sin intervención de CAV, confiando en los procesos legales, en las autoridades, confiando que así sea, y que el propio mural hable por sí mismo, que cumpla su cometido de ser arte público, no vamos a interponernos en la entrega del mural a pesar de que no se han resuelto las demandas y sigue el abuso manteniéndose. Vamos a permitir la entrega y la exhibición del mural en confianza con la autoridad y esperemos que las leyes funcionen”, señaló a EL UNIVERSAL Luis Javier Mondragón, abogado del artista, quien dice que CAV no atendió la demanda desde el 14 de agosto pasado, cuando entregaron la primera notificación de su demanda y que durante todo el día de ayer ejercieron coerción para que cedieran la obra.

Las peticiones directas a Sedatu, fueron expuestas desde la tarde del pasado lunes, durante una larga y complicada reunión técnico-legal en la que participaron cuatro funcionarios de Sedatu y dos representantes de CAV, y ayer durante todo el día, incluso ya a través de conversación directa con el titular de la Sedatu, Román Meyer. El abogado denunció que la realidad es que CAV --empresa que hizo el contrato con el artista-- ni siquiera cuenta con fondos para cubrir el adeudo, como ayer les informó.

“Continúan nuestras peticiones y está por ver si se cumplen”, aseguró el abogado, quien dijo que en lo general sus peticiones fueron aceptadas, pero no fueron cumplidas antes de la entrega del mural, cuyo traslado se hizo ayer por la noche y hoy ya está instalado en la sala de consultas del Archivo General Agrario, lugar específico para el que fue creado.

“Aceptaron la destitución del Comité curatorial, siempre y cuando revisen lo que está establecido. Aceptaron lo de los contratos, pero igual como tenían contratos duplicados múltiples y mal hechos van a revisarlo para poder cumplir con el artista, aceptaron cubrir el monto adeudado a los trabajadores, pero falta que se concrete”.

Lee también: Maestros y estudiantes del INBAL protestan por falta de pagos: se paralizan escuelas de arte

Otra exigencia es que la Sedatu ofrezca una disculpa pública, “porque es una forma de resarcir de manera fehaciente y sin lugar a dudas que aceptan que la autoría es de Taka Fernández”, apuntó Mondragón. La petición del artista y su representante es que hoy, que el mandatario hará el recorrido de supervisión por el inmueble, le ofrezcan una disculpa pública.

“En lo que no hay una claridad es en cómo se van a llevar a cabo estos avalúos, cuantificaciones y daños y perjuicios, pero también aceptaron de entrada que sea a través de un arbitraje y por las autoridades correspondientes; es decir, aceptaron las pretensiones que nosotros teníamos en el pliego petitorio, pero todavía están por comprobarse”, señaló el representante legal de Taka Fernández.

Cabe señalar, que la obra del artista, el conjunto de diez esculturas “Animales místicos mesoamericanos”, cuyas piezas fueron extraídas, sin autorización, el pasado viernes, de su almacenamiento en Cuernavaca, mientras el artista protestaba en la Ciudad de México en contra de lo que él definió como un acto de “caciquismo cultural”.

melc