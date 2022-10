Annie Ernaux, las causas sociales de la Premio Nobel de Literatura 2022

“El coraje y la agudeza clínica con la que descubre las raíces, los extrañamientos y las restricciones colectivas de la memoria personal” son los valores por los que la Academia Sueca reconoció ayer a la novelista francesa Annie Ernaux como la ganadora del Nobel de Literatura 2022, en una trayectoria que inició hace 48 años, cuando publicó su primera novela, Los armarios vacíos (Cabaret Voltaire, 2022). Más que coraje es —dijo Ernaux en un comunicado oficial—, una necesidad, un compromiso para continuar “el combate contra las injusticias". Un reconocimiento que, para la finalista del Booker en 2019, representa algo “inmenso” debido a que ella proviene de una familia de clase obrera. Ahora, décadas después, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, la felicita desde Twitter.

En entrevista, el escritor francés radicado en México Philippe Ollé-Laprune detalló que “ella estuvo demasiado metida en luchas sociales porque viene de un mundo muy pobre, su papá era un hombre iletrado, que vivió en Francia, en una parte de Normandía. Ernaux creció en un mundo triste, de capa caída. Pero logró salir de allí y ahora tiene el Nobel. Es una historia bonita que ella cuenta con crudeza. Es un lado biográfico, aunque ella dice que no escribe autobiografía porque se sirve de la tercera persona”.

Para la escritora Margo Glantz (Premio FIL 2010), Ernaux es una narradora extraordinaria, “una feminista que no se queda sólo en lo femenino. Lo explora de una manera autorreferencial, pero tiene mucho que ver con la cultura en general, conla política y con las desigualdades sociales porque ella perteneció a una clase marginada que fue ascendiendo poco a poco. Primero fueron sus padres y luego ella, que hoy es una de las escritoras más leídas en Francia”.

Al escribir, dijo Ernaux, pienso “en las personas oscuras, en mi familia. He escrito para los que han luchado mucho”.

Prueba del compromiso con las causas sociales es que, en el marco del Nobel, la escritora de 82 años expresó su preocupación por el ascenso de la extrema derecha a nivel internacional y la dominación del cuerpo femenino: “Las mujeres deben tener el derecho a elegir si son madres, es la principal libertad de las mujeres”. Vale la pena recordar que en El acontecimiento (Gallimard, 2000) describió lo que significa el aborto para una joven en un mundo donde las decisiones sobre el propio cuerpo son un delito. “No imaginaba que 22 años más tarde el derecho al aborto estaría en entredicho”.

“Ella cuenta un aborto que fue muy duro. Lo hace con valentía, no se esconde”, abundó Ollé-Laprune. Mientras que el escritor David Miklos señaló que Ernaux es “una adelantada a su tiempo, valga el cliché. Parca y fría, incluso en su escritura, desde 1974, año en el que apareciera Les armoires vides, su primera novela; se ha dedicado a hacer una disección o, mejor aun, una vivisección de sí misma a través de la escritura. Autora de una obra marcada por la concisión, alcanzó uno de sus vuelos más altos 46 años más adelante con L'Événement, libro en la que vuelve a esa novela inicial y originaria, un regreso al aborto que marcó su derrotero como autora”.

El poeta José Luis Rico, traductor de La escritura como cuchillo, libro de conversaciones entre Frédéric-Yves Jeannet y la novelista, dijo que para Ernaux “la sensación es el criterio de veracidad, y los hechos son verdaderos cuando se les vuelve a ver, a alucinar de nuevo. La nitidez del sentir y el despojo absoluto al escribir”.

Si bien se puede considerar que las novelas de Ernaux son de nicho, en sus últimos años ha alcanzado un amplio reconocimiento internacional con premios como el Strega 2016,y el Gregor von Rezzori y el Formentor de las Letras en 2019.

Sus novelas han sido editadas principalmente en español por sellos como Tusquets y Cabaret Voltaire, pero también por Seix Barral y el proyecto independiente Ardiente Paciencia.

Justo entre 2019 y 2020, Tusquets, la primera editorial en español que lanzó a Ernaux (Pura pasión, 1993) republicó cuatro novelas de la escritora: La vergüenza, El acontecimiento, El lugar y la ya citada Pura pasión. “Estos títulos llegaban importados de España porque era una literatura de nicho. Obviamente con el premio, haremos una edición local que llegará a todo el país”, dijo Carmina Rufrancos, directora literaria a cargo del catálogo de Ficción para Adultos, Infantil y Juvenil en Tusquets Editores.

No es una sorpresa

“Annie Ernaux cumple muchos requisitos para haber ganado el Premio Nobel: es mujer, es militante, es feminista. Son muchas cosas que hoy están bien vistas. La idea de premiar a Annie Ernaux no es una sorpresa. Tuvo el premio Formentor, está traducida al inglés bastante bien, está presente en el debate general. Su nombre era uno de los 10 posibles ganadores en las casas de apuestas”, dijo Ollé-Laprune.

Pese a estas características bien vistas en el presente, continuó, hace 30 años no era así. “No podemos tacharla de grilla o de calculadora porque siempre fue fiel a la escritura”.

La atacan mucho por ser feminista, “pero ella se salva de un canal muy anglosajón en el que se usa la literatura para hacer un retrato social. Ernaux está en la dimensión social, pero también habla de la sexualidad o de su propia malestar”.

La Academia Sueca no deja de sorprender al también promotor cultural “porque ahora escritores como Pascal Quignard o Pierre Michon no van a ganar el Nobel. Los tres premios Nobel que tenemos: Le Clézio, Modiano y ahora Ernaux, no están a la altura de grandes novelistas o ensayistas como Quignard o Michon”.

Philippe OllÉ-Laprune

Escritor

"Viene de un mundo muy pobre, creció en un mundo triste, pero ahora tiene el Nobel. Es una historia bonita que ella cuenta con mucha crudeza”

Margo Glantz

Escritora

"Annie Ernaux es una escritora extraordinaria, una feminista que no se queda sólo en lo femenino. Lo explora de manera autorreferencial”



Sobre la escritora

Annie Ernaux nace en 1940. Hasta los 10 años vive en un pequeño pueblo en Normandía, llamado Yvetot.

Deja ese ambiente humilde y popular gracias a sus estudios y a un diploma de Letras Modernas.

Trabajó como maestra antes de convertirse en escritora de tiempo completo

Se inicia en la literatura con Los armarios vacíos (1974)

Su estilo seco y sin lirismo ha sido objeto de estudio, y denominado "autobiografía impersonal".

Una de sus modelos es la feminista Simone de Beauvoir.

Desde 1977 vive en Cergy-Pontoise, una ciudad de los suburbios parisinos

Ha ganado, entre otros, el premio Renaudot en 1984 y fue finalista del Booker International en 2019.

Es profesora de literatura de la universidad de Cergy-Pontoise actualmente.

20 LIBROS ha escrito Ernaux en los que analiza la lucha de clases y la pasión amorosa, dos temas que la han marcado.

Algunos libros para conocer la literatura de la Nobel 2022

El drama de un aborto clandestino que tuvo en 1963 (ebook)

Trata de manera cruda la enajenación amorosa (ebook)

Libro en el que retrata la relación con su padre (ebook)

Una joven creciendo en la década de 1950 (físico)



Narra el naufragio de su matrimonio (físico)



Describe el tiempode la posguerra a la actualidad (físico)