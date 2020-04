El Fonca vive sus horas más críticas

¿El Fonca está en riesgo de desaparecer? Ayer lunes por la noche la esperada respuesta que desde hace unos días buscaba la comunidad cultural del país frente al largo silencio institucional llegó finalmente: sí, ahora sí está en riesgo de desaparecer. Fue la propia secretaria de Cultura la que aceptó esto entre líneas, pero dando ánimos de que todo saldrá bien, que no hay de qué preocuparse, faltaba más. "La @cultura_mx ha trabajado intensamente para justificar las excepciones correspondientes al @FONCAMX, @FOPROCINE Y @SanIldefonsoMx", explicó Alejandra Frausto en un hilo en twitter que también confirmó algunos rumores que se venían manejando en los útlimos días: como a otras dependencias afecadas, a la Secretaría de Cultura la tomó por sorpresa la decisión presidencial que ya todos conocemos de desaparecer los fideicomisos, y tienen un incendio en casa. Ahora hay que salvar los muebles. Por eso han trabajado intensamente para preparar las justificaciones que permitan ante Hacienda que los esfuerzos de varias generaciones que hicieron posible la creación del Fonca, Foprocine y San Ildefonso se hagan cenizas. Le deseamos suerte a la Secretaría de Cultura para que pueda defender ese patrimonio cultural de los mexicanos. Pero no la va a tener fácil. Aquí nos enteramos de que al interior de sectores de la 4T no ven con buenos ojos todo ese trabajo intenso del que habla Frausto. O sea que habrá fuego amigo. Cierta senadora morenista vegana que se habla de tú con Huitzilopochtli después de darse unos fumes, y una conocida agencia de noticias, de cuyo mal de ojo San Todos los Santos nos libre, harán el trabajo sucio para armar una inminente campaña contra el Fonca. Al parecer la madre tierra ha decidido que el Fonca debe morir haciéndolo pasar como víctima del Covid-19 y por ello será llevado a la piedra de los sacrificios por burgués, por ser invento del hombre blanco y porque a alguien le dio su regalada gana. ¿Lo permitirá la comunidad cultural? ¿Llegará su vacuna a tiempo? Uy.

