Margarita de Orellana y Alberto Ruy Sánchez, editores mexicanos y directores de la revista Artes de México, recibirán el Homenaje al Mérito Editorial que otorga la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, por su destacada trayectoria de más de tres décadas en el mundo de la edición y promoción del libro y la cultura mexicana.

El narrador y la historiadora mexicanos serán homenajeados el lunes 27 de noviembre en el auditorio Juan Rulfo de Expo Guadalajara, sede de la FIL, y en la que se unirán a la selecta lista de editores que han obtenido este reconocimiento. La ceremonia se realizará durante la celebración de la edición 37 de la FIL Guadalajara, que contará con la Unión Europea como Invitada de Honor.

El Homenaje al Mérito Editorial fue instituido en 1993 por la FIL Guadalajara en honor del editor argentino Arnaldo Orfila Reynal —que en México fue director del Fondo de Cultura Económica y fundador de Siglo XXI Editores— con la intención de destacar la visión y el oficio de esta figura fundamental en el mundo de los libros.

En esta ocasión, el autor de "Los nombres del aire", y la autora de "El cine norteamericano de la Revolución Mexicana (1911-1917)", fueron postulados y seleccionados por un comité de editores que anteriormente recibieron este homenaje.

Margarita de Orellana, es doctora en Historia, fue coeditora y fundadora de la revista feminista "Herejías", publicada en Francia. Ha sido consultora histórica de exposiciones, libros, series de televisión y películas. Es codirectora de la revista "Artes de México" y autora de varios libros que analizan a la cultura mexicana en sus diversas manifestaciones, especialmente el cine histórico y documental de la Revolución mexicana. Entre los reconocimientos que ha recibido se encuentran el doctorado honoris causa, por el Institute for Doctoral Studies in the Visual Arts y el Reconocimiento al Mérito Editorial, de la Universidad Autónoma de Nuevo León.

Por su parte, Albero Ruy Sánchez (Ciudad de México, 1951) estudió en París, donde también comenzó su experiencia como editor. Colaboró con Octavio Paz en la revista "Vuelta", y actualmente codirige el proyecto cultural "Artes de México".

Sus ediciones han recibido más de cien premios nacionales e internacionales al arte editorial, y su obra ha sido traducida a quince idiomas. Entre los reconocimientos que ha obtenido destacan el Premio Xavier Urrutia, el Prix des Trois Continents, el Premio POESTATE y el Homenaje al Bibliófilo de la FIL Guadalajara. También fue condecorado como Oficial de la Orden de las Artes y de las Letras por el gobierno francés.

