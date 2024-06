Norma Julieta del Río, comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) y encargada del Sistema Nacional de Transparencia, señaló a EL UNIVERSAL que espera que la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, sea receptiva y sensible para abrir el diálogo, luego de la carta que le enviaron para solicitarle audiencia.

En entrevista, la comisionada detalló que en los últimos seis años ni el presidente Andrés Manuel López Obrador ni quienes han ocupado la titularidad en la Secretaría de Gobernación (Segob) han querido dialogar con autoridades del Inai.

Añadió que al interior del instituto están dispuestos a cambios de nombre, logos y colores, siempre y cuando se siga respetando la autonomía del órgano garante, así como los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales.

La comisionada del Inai señaló que ante las acusaciones de ser un órgano oneroso, están abiertos a ser fiscalizados e investigados.

“Después de conocer los resultados supimos cómo quedó conformada la Cámara, y que la propuesta de reforma del 5 de febrero la reviven. En esa materia fue un momento muy oportuno para que el Inai y los órganos garantes pidiéramos este acercamiento con la presidenta electa, para que escuche nuestra postura. Sí estamos abiertos a una reestructura, a una reingeniería, claro, sin llegar a la desaparición”, declaró.

La comisionada Del Río Venegas recordó que este martes se cumplen 22 años desde que se promulgó en el Diario Oficial de la Federación el derecho a la transparencia, por lo que expuso que el objetivo de la audiencia es abrirse al cambio, siempre y cuando se respeten los derechos de transparencia y protección de datos personales, así como la autonomía.

“Lo que más les preocupa aquí es la desaparición de estos dos derechos, más allá de cómo quieran ponerle al instituto, de cómo quieran llamarlo, pintarlo de un color, no importa, lo más importante es que estos dos derechos sigan existiendo en este país.

“Aparte de ello, que quien los maneje no sea filial ni pertenezca al Poder Ejecutivo, porque no se puede ser juez y parte, pierdes la credibilidad de la sociedad”, exppresó.

Norma Julieta del Río Venegas recordó que Sheinbaum Pardo es académica y ha trabajado de cerca en temas de transparencia, incluso obtuvo reconocimientos en la materia durante su administración como jefa de Gobierno de la Ciudad de México, por lo que espera que el diálogo se dé pronto.

“La transparencia y la rendición de cuentas fortalece a todos, vimos a la presidenta electa en sus debates destacando el tema de la transparencia, de cómo abrió el gobierno, creó portales, nos mostraba números en el tema de transparencia y rendición de cuentas, entonces, le apostamos a que es una académica, ha trabajado en sus anteriores cargos de la mano con el tema de transparencia y rendición de cuentas, entonces le apuntamos a que haya entendimiento”, detalló.

La comisionada recordó que el Ejecutivo federal ha sostenido que el Inai es un órgano oneroso, por lo que aseguró que están dispuestos a ser fiscalizados e investigados.

“El Presidente se refiere a que el Inai es oneroso, yo desde mi llegada no he visto eso, pero también si hay alguien que la tenga que pagar, bueno, que no se nos castigue a todos en el mismo costal, mejor que se nos fiscalice, yo misma presenté una denuncia el 10 de diciembre del año pasado, entonces adelante con las investigaciones, adelante con lo que decida la presidenta electa, yo creo que el que nada debe nada teme”, indicó.

Finalmente, reiteró que la eliminación de fuentes de equilibrio “no es el camino que han seguido sociedades avanzadas”.

“No, no es el camino porque incluso hablar de democracia no significa que yo soy todopoderoso, democracia precisamente son los equilibrios, entonces yo creo que es sano para la democracia que haya equilibrios, insistió, esperamos que la presidenta electa tenga la sensibilidad y que nos conceda esa audiencia al Sistema Nacional de Transparencia, yo veo a una mujer sensible, con grado académico, que se está rodeando de personas con grados académicos también, entonces eso nos alienta y vamos a esperar su respuesta”, concluyó.