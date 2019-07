Violencia e inseguridad en los municipios de la frontera norte de México

Oscar Rodríguez Chávez

La violencia e inseguridad por la que atraviesan los municipios de la frontera norte de México y en particular algunas ciudades fronterizas se han mantenido con altos niveles entre otras razones como resultado de los enfrentamientos entre grupos criminales por el control de las rutas de tráfico de drogas hacia los Estados Unidos (EU) y de los enfrentamientos armados con las fuerzas armadas desde la llamada Guerra contra el Narcotráfico (Ríos, 2014; Durin, 2012).

Si bien las ciudades del norte del país y en particular de la frontera norte habían mostrado un importante crecimiento poblacional como resultado de la demanda de mano de obra por parte de la industria maquiladora de exportación (Sobrino, 2010), la crisis económica y financiera de 2008-2009 junto con el aumento de la violencia en la región norte de México provocaron la reducción del crecimiento de la población a consecuencia del descenso de la inmigración interna y el incremento de la emigración interna en ciudades como Juárez, Chihuahua, y Tijuana, Baja California, que vieron reducir su crecimiento a inicios del siglo XXI respecto a las décadas de los 80 y 90.

Ante este panorama demográfico, económico y de inseguridad, las siguientes líneas muestran un análisis de 10 delitos de alto impacto (homicidio doloso + feminicidio, secuestro, extorsión, narcomenudeo, trata de personas, violaciones, robo a casa habitación, robo a negocio, robo a transeúnte y robo de vehículos) para los 37 municipios frontera con los EU y en particular para los municipios que albergan las ciudades más importantes de esta región con los mayores problemas de violencia durante los primeros cinco meses de 2019.

De acuerdo con los datos de incidencia delictiva 2019 del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), los 37 municipios de la frontera norte muestran en términos agregados mayores problemas respecto a lo sucedido a nivel nacional en 7 de los 10 delitos analizados: homicidio doloso + feminicidio, narcomenudeo, violaciones, robo de vehículo, robo a casa habitación, trata de personas y robo a negocio al experimentar tasas 121.6, 340.9, 72.2, 50.4, 39.5, 20.5 y 5.2% mayores a las tasas nacionales, respectivamente. Además, la mayoría de estos delitos se concentran en municipios que albergan a las principales ciudades de la región como son Tijuana y Mexicali en Baja California, Ciudad Juárez en Chihuahua, y Reynosa y Matamoros en Tamaulipas.

El caso de Tijuana muestra una de las mayores tasas de homicidios del país con una tasa de 44.7 carpetas de investigación (CI) por cada 100 mil habitantes, superior a la nacional en 354.8%, por lo que a inicios de año el presidente Andrés Manuel López Obrador envió a elementos de la ahora Guardia Nacional a este y otros municipios para tratar de reducir la tendencia al alza que se observa desde 2018 (EL UNIVERSAL, 2 de febrero de 2019). Por otro lado, su tasa de CI por narcomenudeo es superior a la del país en más de 5 veces, lo que puede llegar a estar asociado con el incremento en la venta de diversos tipos de drogas y con la presencia de grupos criminales que buscan controlar el mercado local y hacia los EU. Además, el municipio sobrepasa los niveles nacionales en 8 de 10 delitos como son el robo de vehículos y la trata de personas que son asociados a las actividades delictivas de los grupos criminales.

Por otro lado, Ciudad Juárez muestra niveles superiores al nacional para 6 de 10 delitos, siendo sus mayores problemas el narcomenudeo, los homicidios dolosos (incluidos los feminicidios) y las violaciones que fueron 7.5, 2.6 y 1.5 veces mayores a lo reportado a nivel nacional. En este caso, los problemas de inseguridad y violencia por los que atraviesa el municipio también se asocian con la lucha de los grupos criminales por el control de los mercados locales de drogas y por las rutas de trasiego hacia los EU, de lo cual da evidencia los medios locales y las propias cifras del SESNSP a partir de los homicidios dolosos y de narcomenudeo. A esta problemática, se suma el incremento de las violaciones en meses recientes, en un municipio que es recordado por las decenas de feminicidios ocurridos en la ciudad y sus alrededores, sin que hasta el día de hoy se tenga a los culpables de esto.

Finalmente, otra de las ciudades más importantes de la región y con graves problemas de seguridad es Reynosa en donde los homicidios dolosos, secuestros, violaciones y robos de vehículos mostraron tasas superiores a las del país en 25.6, 114.7, 49.1 y 21.6%, correspondientemente. En este caso resalta el nivel de secuestros puesto que es uno de los pocos municipios fronterizos que muestra problemas en este delito, dado que el agregado de los 37 municipios fronterizas obtuvo una tasa 39.5% menor a la del país, mientras que para el caso de los homicidios dolosos pese a no mostrar niveles similares a los de Tijuana y Cd Juárez sigue teniendo una tasa superior a la nacional de 12.4 CI por cada 100 mil habitantes.

Por tanto, pese al despliegue de la Guardia Nacional en diversos municipios de la frontera norte, persisten los altos niveles de delitos relacionados con el crimen organizado como son los homicidios dolosos, narcomenudeo y robo de vehículos, por lo que son necesarias estrategias conjuntas de los tres niveles de gobierno que privilegien los planes basadas en hechos y datos reales y no solo en el uso de la fuerza armada como un paliativo a los graves problemas de inseguridad por los que atraviesan estos y otros municipios de México, particularmente en una región en donde la crisis de seguridad afecta no solo a la población local, sino también a los migrantes retornados que han decidido quedarse en estas ciudades por diversos motivos y aquellos migrantes en tránsito que están en espera de poder cruzar a los EU.

Investigador del Observatorio Nacional Ciudadano

@RdCh85

@ObsNalCiudadano

Referencias:

Durin, S. (2012). Los que la guerra desplazó: familias del noreste de México en el exilio. Desacatos, enero-abril (38), 29-42.

Rios Contreras, V. (2014). The role of drug-related violence and extortion in promoting mexican migration. (L. A. Association, Ed.) Latin American Research Review, 49(3), 199-217.

Morales, A., & Zavala, M. (2 de febrero 2019). Refuerzan con 10 mil 200 federales las 17 regiones con mayor índice delictivo. El Universal.

Sobrino, J. (2010). Migración interna en México durante el siglo XX. México: Consejo Nacional de Población.

SESNSP (2019). Incidencia delictiva del fuero común a nivel municipal y estatal. Nueva metodología. Corte al 30 de mayo de 2019.

CONAPO. Proyecciones de población a nivel municipal 2010-2030. Consejo Nacional de Población.