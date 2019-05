Pleito en UAEM, ¿por apoyo a posibles feminicidas?

Al rector de la Universidad Autónoma de Morelos, Gustavo Urquiza Beltrán, nos dicen, le ha llovido sobre mojado porque la institución a su cargo condenó la detención de dos alumnos en el interior de una preparatoria, por su presunta implicación en un feminicidio, pero nunca protestó por el crimen de Mariana, la joven que jugaba futbol americano en el equipo universitario. En este sentido, nos señalan que en realidad fue la secretaria general de la universidad, Fabiola Álvarez, quien emitió un comunicado oficial para acusar a la fiscalía estatal de transgredir la autonomía universitaria, porque elementos policiales ingresaron al estacionamiento de la prepa para detener a los estudiantes. El error táctico de doña Fabiola se complicó, nos aseguran, porque la fiscalía acreditó la presunta responsabilidad de los muchachos universitarios en el asesinato de la joven de 21 años. Por este lío, nos confían, don Gustavo y doña Fabiola andan de la greña y la próxima semana podrían salir chispas en la rectoría de la UAEM.



De guerras sucias y elecciones

En los corrillos políticos y en grupos empresariales y sociales de Puebla, nos revelan, ha caído de extraño que en los últimos días hayan arreciado los ataques en contra del candidato del PAN-PRD a la gubernatura, Enrique Cárdenas Sánchez. En vísperas de las elecciones extraordinarias del 2 de junio, nos platican que el exrector de la Universidad de las Américas Puebla ha sido objeto de intensos ataques, que van desde supuestas defraudaciones fiscales hasta denuncias anónimas por acoso sexual. De este modo, nos dicen, en algunos sectores clave de esa entidad ya se levantaron las cejas para preguntar si es real la supuesta ventaja que tiene en encuestas uno de los candidatos o para qué los ataques.

De testigo protegido a magistrado

El nombramiento de Gregorio Daniel Morales Luévano, como uno de los tres magistrados que conformarán el naciente Tribunal de Justicia Administrativa en Chihuahua, nos platican, desató todo tipo de comentarios, pero para mal. La razón, nos dicen, es que la designación de don Gregorio —a cargo del Congreso local— se dio luego de que fungiera como testigo protegido en el juicio por peculado que se le sigue al exlíder priísta, Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, alias La Coneja. En los corrillos políticos, nos señalan, se habla de que los legisladores le dieron el visto bueno al excoordinador de Unidades de Control de la Secretaría de la Función Pública estatal, olvidando el pequeño detalle de que fue clave en ese juicio. ¿Habrá sido a conciencia o pura coincidencia?



Movilidad, entre dimes y diretes

Nos cuentan que en Baja California Sur, el presidente del Congreso local, Homero González Medrano (Morena), y otros morenistas se subieron al ring contra el gobernador Carlos Mendoza Davis (PAN), por la aprobación o no de una iniciativa de Ley de Movilidad, que regularía la operación de la plataforma Uber. Don Carlos, nos explican, argumenta que si no la votan podrían seguir los “choques” entres socios y taxistas, afectando al turismo. Sin embargo, don Homero le pidió no polarizar y le refirió que preparan una ley para todos. Ahora, nos dicen que los críticos del góber se preguntan por qué tanta presión en este momento, mientras que los detractores de la 4T recuerdan que los legisladores llevan siete meses de “análisis” de la iniciativa y nada se ve claro. ¡Ni a quién irle!