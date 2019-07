Pacientes con cáncer... ¿se quedan sin medicamentos?

Nos cuentan que en Hidalgo los focos rojos se encendieron en el sector salud, debido a que pacientes del hospital general Doctor Alfonso Mejía Shoeder dieron a conocer que en el área de oncología comienza a intensificarse la escasez de medicamentos, e incluso existe una “lista de espera” para acceder a ellos. Los pacientes, nos detallan, denunciaron que el suministro de quimioterapias, concretamente del fármaco cliclosfosfamida 500, ha sido interrumpido, lo cual ha generado preocupación, porque el delegado del IMSS en Hidalgo, Fernando Gutiérrez Sirvent, parece no interesarse mucho en el tema, mientras que la salud de hombres y mujeres peligra. En este contexto, nos recuerdan que hace unos años a don Fernando le atribuyeron el mote de #LordInapam, tras presumir haber firmado un convenio de descuentos “en favor de las personas de la tercera edad”… con un lujoso restaurante propiedad de uno de sus amigos en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Preocupado por la salud desde tiempos inmemorables, nos dicen.

Diputado Belindo quiere ser chapulín

Quien no ha perdido oportunidad de posar frente a las cámaras, nos platican, es el diputado federal por Morelos Jorge Argüelles Victorero (PES), quien ahora le hace ojitos a Morena, esperanzado en que lo elijan como candidato a la alcaldía de Cuernavaca para las elecciones de 2021. Don Víctor, según nos dicen, está tan afanado en visibilizar su imagen que incluso ya se ganó el mote del legislador “Belindo”, por su cercanía con la cantante y su insistencia en robar cámara, al grado de que acompaña con frecuencia al gobernador Cuauhtémoc Blanco en eventos públicos. Sin embargo, nos señalan que el diputado no la tendrá tan fácil, pues además de que no es nacido en Cuernavaca, lleva encima su pasado de orígenes priístas al lado de Miguel Ángel Osorio Chong. ¡Ups!

Sobre la federalización de la nómina magisterial

Desde tierras michoacanas nos comentan que el secretario de Educación en la entidad, Alberto Frutis Solís, anda que no cabe tras el resultado de la federalización de la nómina magisterial, que al año le cuesta al erario estatal cerca de 30 mil millones. De cumplirse ese cambio del sector educativo, nos explican que no sólo se terminarán los plantones, paros en las escuelas y marchas del magisterio michoacano, sino que también se abrirá la puerta para que el estado tenga otro rostro en atracción de turismo e inversiones. Pero las buenas noticias no son todo, nos explican, ya que hay quien aduce que Frutis Solís es uno de los delfines del gobernador Silvano Aureoles (PRD) para darle continuidad a su proyecto político para las próximas elecciones. ¿Será verdad?

La ausente de la Cuarta Transformación

Las políticas de reconciliación y justicia impulsadas por la 4T, nos dicen, parecen ser ignoradas por la presidenta del Congreso de Chiapas, Rosa Elizabeth Bonilla Hidalgo (PT), o al menos eso se habla en los corrillos políticos, donde critican que la diputada invierta más tiempo en actos públicos, fotografiándose junto al presidente Andrés Manuel López Obrador y el gobernador Rutilio Escandón Cadenas, que resolviendo las diversas problemáticas de su tierra. A doña Elizabeth, nos señalan, la han notado ausente en hechos relevantes, como la aprehensión de la alcaldesa y el síndico del municipio indígena de Chalchihuitán, la semana pasada, por lo cual le han pedido menos selfies y más acción. ¡Qué tal!



En la foto: Fernando Gutiérrez Sirvent/ TOMADA DE TWITTER