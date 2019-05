Me duele más Gio que Vela

¿A qué estamos jugando cuando elegimos y quién paga las consecuencias? En este mundo actual, en el que se rompen todos los días paradigmas, no asumir la responsabilidad que implica una decisión puede ser hasta mortal, y no exagero.

Lo nuestro es el futbol y los mexicanos que juegan lejos de México. Si la semana pasada decía yo de Vela y cómo los contratos están cambiando la pasión por la indiferencia, en algunos casos hablando de esa “Generación de Oro”, esta semana destaca la presencia de Gio dos Santos, quien —mientras encuentra equipo— ha entrenado con la Selección Nacional, aprovechando que se prepara para la Copa de Oro, con la venia del Tata Martino y el pretexto es ponerse en forma.

Algunos lo han catalogado como un justo reconocimiento a su trayectoria, otros más que es el clásico “pasaba por aquí, ¿me dan chance?”. Sin ser puristas, entendiendo el cambio, ésta de Gio está en fuera de lugar, tiempo y circunstancia. ¡Vamos! Nuestras elecciones tienen consecuencias y hay que asumirlas, por dolorosas que sean.

Rusia 2018 es una muestra clara de que sus mejores días ya pasaron. No jugó contra Alemania; entró al 77’ en el triunfo contra Corea, curiosamente por Carlos Vela, y en las derrotas contra Suecia y Brasil estuvo en la banca.

El 11 de mayo cumplió 30 años de edad, ya no jugó esta temporada con el Galaxy de Los Ángeles y en el México bizarro, muy de moda en estos días (lectura por demás recomendable), mientras Vela sigue anotando... Pero es claro que hay que darle la oportunidad a los jóvenes que vengan pujando, aspirando a la Selección. Aunque digan que nada tiene de malo que entrene, soy de los que discuto con mis hijos todos los días, porque a su asevera-

ción de que no tiene nada de malo, contesto: “¿Qué tiene de bueno?”.

Debe existir un principio de impenetrabilidad, si me lo permiten, y dos Giovanis no pueden ocupar el mismo sitio al mismo tiempo. Todos los que están en favor del “no pasa nada”, pues eso: si no pasa nada, entonces cuál es el argumento. A mí, el muchacho me cae bien y disfruté enormemente sus logros, lloré con sus goles. El mejor, para mí, frente a Estados Unidos. Un gol inolvidable, en el que Gio resuelve magistralmente esa Copa de Oro 2011 y se inmortaliza.

Me duele más no ver a Giovani que a Vela y es posiblemente hasta hoy al que más he extrañado y a quien más quisiera ver al lado de Chucky y Jiménez. Lo digo triste también. Lo digo en serio, porque esta generación que se va es la de mis hijos, con la que más logramos, de la que mis hijos le van a contar a mis nietos. La generación del cambio, a la que lamentablemente vamos dejando de ver. Gracias, Gio.

@fernando_andere

Suscríbete a nuestras redes sociales: Youtube Facebook Twitter Instagram