Como parte del arreglo para evitar que Estados Unidos impusiera aranceles a las exportaciones mexicanas, el gobierno de la República se comprometió a desplegar 6 mil elementos de la Guardia Nacional en la región sur del país para contener flujos migratorios desde Centroamérica hacia el vecino del norte.

¿Es eso mucho o poco? ¿Qué son 6 mil guardias nacionales? Pongámoslo en perspectiva:

• Equivale a casi 10% del supuesto estado de fuerza inicial de la Guardia Nacional (61 mil elementos, integrado por 35 mil policías militares, 8 mil policías navales y 18 mil policías militares), según declaraciones del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, o a algo menos del 5% del estado de fuerza de la corporación en 2022, si se logran las (improbables) metas de reclutamiento en los próximos tres años.

• Representa un número de elementos equivalente al que se desplegaría en promedio en 13 de las 266 coordinaciones territoriales que ha diseñado el gobierno federal. Puesto que cada coordinación territorial tendrá en promedio 469,925 habitantes, eso significa dejar sin cobertura de la Guardia Nacional a 6.1 millones de mexicanos.

• Es un caudal de tropa cuatro veces superior a los soldados, marinos y policías federales que se encuentran actualmente recibiendo su curso de inducción a la Guardia Nacional en las bases militares de Santa Lucía y San Miguel de los Jagüeyes.

• Implica un despliegue de personal casi tres veces mayor al enviado a Tijuana a principios de año y seis veces mayor que el enviado a Minatitlán tras la masacre de abril.

• Equivale al total de elementos sumados de las policías estatales de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche y Coahuila. De hecho, representa un número de elementos mayor al de 24 de 32 policías estatales en el país.

• Es un número mayor que el total de policías en las zonas metropolitanas de Guadalajara o Monterrey. Es, de hecho, un contingente de hombres armados mayor que el personal de cualquier policía municipal del país.

• Representa la tercera parte de los elementos de la Policía Federal que serán transferidos a la Guardia Nacional en una primera fase. Son algo menos que los elementos que trasladará la Marina a la nueva corporación.

• Es más personal que el utilizado en la Operación Conjunta Michoacán en 2006 (4 mil 250 elementos) o que el desplegado en Ciudad Juárez en el pico de la crisis de seguridad de esa localidad en 2010 (5 mil elementos de la Policía Federal).

• Significa una erogación presupuestal aproximada de 3 mil 600 millones de pesos por año, casi tres veces los recursos asignados al Instituto Nacional de Migración (INM) en 2019 y 170 veces más presupuesto que el dedicado este año a la Comisión Mexicana de Asistencia a Refugiados (Comar).

• Es un número casi equivalente a la tercera parte de la Patrulla Fronteriza en Estados Unidos. Por número de kilómetros de frontera a custodiar, el tamaño es similar (aproximadamente 6 elementos por kilómetro de frontera en ambos casos)

Entonces no, no es un compromiso menor del Estado mexicano enviar a 6 mil elementos de la Guardia Nacional a la frontera sur. Tal vez valga la pena hacer el gasto para aplacar al monstruo que habita en la Casa Blanca: dejo ese juicio a otros más conocedores de la materia. Pero un hecho es incontrovertible: no es poco lo cedido por México en la negociación con los vecinos.

[email protected].

@ahope71