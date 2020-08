Un diablo de polvo, frente al Curiosity en Marte

La inminente llegada del verano marciano al cráter Gale, con fuerte calentamiento superficial, está provocando un aumento de la actividad eólica.

En estas imágenes remitidas a la Tierra por el rover Curiosity, que explora la ladera del Monte Sharp en el centro del cráter Gale, se aprecia el paso de un "diablo de polvo", un ténue remolino de arena característico de la meteorología marciana.

El diablo de polvo se hace patente en el centro de la imagen, en el límite entre las pendientes más oscuras y más claras, moviéndose de izquierda a derecha en un GIF animado difundido por la NASA.

Un calentamiento de la superficie más fuerte tiende a producir una convección y vórtices convectivos más fuertes, que consisten en vientos rápidos que azotan los núcleos de baja presión. Si esos vórtices son lo suficientemente fuertes, pueden levantar polvo de la superficie y volverse visibles como remolinos de polvo, que Curiosity puede filmar con sus cámaras.

El GIF animado muestra una película del diablod epolovo tomada con la cámara de navegación Navcam en el día marciano, o Sol, 2847, que cubre un período de aproximadamente cinco minutos. El diablo de polvo se hace visible incluso en las imágenes sin procesar, informa la NASA en un comunicado.



The devil's in the details. If you look closely, you can see a dust devil moving across the surface of Mars. I keep an eye out for these in an effort to understand more about weather on the Red Planet. https://t.co/rx1vZ0n36q pic.twitter.com/8zpCJcgRzK

— Curiosity Rover (@MarsCuriosity) August 27, 2020