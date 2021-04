Mañana 23 de abril se llevará a cabo el segundo lanzamiento tripulado de la NASA en colaboración con la empresa privada SpaceX, de Elon Musk, con dirección a la Estación Espacial Internacional (EEI).

El despegue está programado ahora para las 05:49 (EDT), que sería a las 4:49 en la Ciudad de México del viernes. El lanzamiento había sido programado originalmente para hoy jueves, pero fue pospuesto un día debido a "condiciones climáticas adversas".

La agencia espacial estadounidense "prevé una probabilidad de 90% de condiciones meteorológicas favorables" para el despegue, y el tiempo debería "mejorar" también a lo largo de la trayectoria del vuelo.

El viento seguirá siendo "la principal preocupación meteorológica" sobre el despegue.

¿Dónde ver el lanzamiento de la Crew-2 de SpaceX y la NASA?



El evento se podrá ver a través de la NASA TV; aquí te dejamos la transmisión continúa.

La programación iniciará a las 00:30 horas (siempre en tiempo de la CDMX) con imágenes de los preparativos. A las 2:14 horas los astronautas ingresarán a la cápsula, cuyas puertas cerrarán a las 2:54 horas. La carga de los propulsores del cohete reutilizable Falcon 9 arrancará a las 4:14 horas y concluirá a las 4:47 horas para finalmente despegar a las 4:49 en punto, según el programa.

Se estima que a las 5:01 de la madrugada la cápsula se separará del cohete, para así iniciar el viaje de la cápsula hacia la EEI, el cual casi comenzará con los astronautas durmiendo, porque de acuerdo al itinerario, su hora de dormir es a las 8:10 a.m.

La llegada de la cápsula a la EEI está programada a las 4:10 horas del sábado 24 de abril.

¿Quiénes son los astronautas que vuelan a la EEI con SpaceX?

La misión llamada Crew-2 incluye a dos astronautas estadounidenses, Shane Kimbrough y Megan McArthur, el japonés Akihiko Hoshide y el francés Thomas Pesquet, de la Agencia Espacial Europea (ESA). Todos ellos ya han estado en el espacio.

Pesquet y su colega japonés Hoshide tienen planeado enriquecer la comida con platos típicos de sus países. Pesquet reveló así que habría crêpes suzette en el menú, el cual fue preparado especialmente para el astronauta francés por el chef Alain Ducasse y su equipo.



Foto: Sebastien SALOM-GOMIS / AFP



Los cuatro astronautas se solaparán en la ISS con la tripulación del Crew-1 -conformada por los astronautas Shannon Walker, Michael Hopkins y Victor Glover, y el japonés Soichi Noguchi- unos días antes de que esta última regrese de su misión de seis meses. Con la presencia además de tres rusos, la estación estará inusualmente llena, con 11 personas a bordo.

El encuentro de los astronautas en la EEI unirá por primera vez en más de 20 años a personal de la NASA, la ESA y JAXA, llegaron este viernes al Centro Espacial Kennedy de Florida.



Foto: AP Photo/Chris O'Meara

El Covid-19, ¿una amenaza para el espacio?

"Sería una catástrofe llevar la covid al espacio", dijo el astronauta francés Thomas Pasquet, por lo que explicó que se han extremado medidas de prevención antes del lanzamiento.

"Habría que traer de vuelta a todo el mundo. No hay garantías de cómo se podría limpiar la estación sin nadie allí arriba y no se podría mandar a nadie nuevo hasta no estar seguros de que la estación está limpia. Queremos evitar eso a toda costa", explicó en una conferencia de prensa.

Esa es la razón de que toda la tripulación ya está vacunada. A esa precaución se añaden las restricciones habituales para los astronautas antes de un despegue.

"Hay una estricta cuarentena antes. No puedes ver a la familia, tienes a médicos que te examinan cada día, vives separado del resto y con un contacto limitado. Nada de eso es nuevo, ya lo viví la última vez. La diferencia esta vez es la pandemia", señaló.

¿Cuál es el objetivo de esta segunda misión de SpaceX y la NASA?

Los cuatro astronautas tendrán seis meses "muy ocupados" en estudios sobre piel artificial y análisis de la inmunidad humana, entre otros, aprovechando la microgravedad del espacio, informó este lunes la agencia espacial estadounidense NASA.

La Ingeniería de tejidos es una de las disciplinas que se benefician de la EEI, explicó en la rueda de prensa Liz Warren, directora sénior del programa del Laboratorio Nacional de EE.UU. de la EEI.

Warren explicó que desconoce el porqué, pero la microgravedad parece agilizar "la comunicación" al interior de los tejidos y puede ser crucial para la creación de piel artificial y regeneración de tejido pulmonar, entre otros.

De igual forma señaló que facilita estudios clínicos para futuras medicinas en el campo de la ingeniería de tejidos, que utiliza una combinación de células, ingeniería y materiales para restaurar, mantener, mejorar o reemplazar los tejidos biológicos.



Foto: AFP PHOTO / NASA / Aubrey Gemignani

Subrayó que la microgravedad ofrece una "esperanza" porque permite que las células crezcan sin andamios y en formas que imitan los tejidos al interior del cuerpo humano.

De igual forma, estudios de Lucie Low, de los Institutos Nacionales de Salud (INS), echarán mano de la microgravedad para probar los efectos potenciales de los medicamentos en unos tejidos conocidos como "Tissue Chips" y entender las enfermedades humanas.

Explicó que se trata de modelos 3D complejos de bioingeniería que imitan la estructura y función de los sistemas de órganos humanos.

Low enfatizó que la microgravedad "acelera" el proceso al interior de las células que tardaría mucho más tiempo en la Tierra.

Por su parte, Jain Shantanu, estudiante de la Universidad de Nueva York en Abu Dhabi (Emiratos Árabes Unidos), analizará además cómo funciona la inmunidad humana en el espacio en comparación como lo hace en la Tierra.

Sobre el complejo experimento, Shantanu dijo en la rueda de prensa que el reto principal es que la células que enviará a la EEI "lleguen saludables, que no mueran".



Inforgrafía: AFP

La tripulación además continuará con el registro de imágenes de nuestro planeta desde la EEI, que acumula más de 3,5 millones de fotografías, "uno de los registros más antiguos de cómo la Tierra ha cambiado a lo largo del tiempo".

William Stefanov, científico del programa de la EEI para observaciones de la Tierra, dijo que este catálogo sirve a otras agencias para analizar tormentas tropicales, volcanes y todo tipo de fenómenos naturales.

Este verano, los astronautas de la EEI contribuirán además al cambio de las primeras dos etapas de paneles solares, de un total de seis, que buscan aumentar el suministro energético de la EEI, según explicó la NASA.

La NASA reciclará por primera vez un cohete y una cápsula en un lanzamiento

Por primera vez, la NASA va a usar un cohete y una cápsula reciclados de la empresa SpaceX para llevar a astronautas a la Estación Internacional Espacial.

La astronauta Megan McArthur disfrutará especialmente la idea de una nave espacial reciclada. En un “giro divertido”, ella se va a sentar en el mismo asiento en la misma cápsula en que su esposo, Bob Behneken, lo hizo el año pasado para un vuelo de pruebas a la estación espacial.

Para el vuelo de SpaceX, tanto la cápsula Dragon como el cohete Falcon han volado previamente. La cápsula llevó a la primera tripulación de SpaceX en mayo de 2020 mientras que el cohete lanzó al segundo grupo de astronautas, que siguen aún en la estación.

Para SpaceX, reciclar es clave para las exploraciones espaciales, dijo Benji Reed, de SpaceX, ya que se reducen costos, aumentan los vuelos y destinos y permite que más tipos de personas suban a bordo. Cada cápsula está diseñada para ser lanzada al menos cinco veces con tripulantes. SpaceX y la NASA están evaluando cuántas veces puede el Falcon lanzar de manera segura a astronautas. Para satélites, el cohete puede ser usado en 10 vuelos. La compañía usa el mismo tipo de cohetes y cápsulas similares para misiones de abastecimiento a la estación y también los recicla.

