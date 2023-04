Antes de avanzar aún más en el tema, es importante señalar que un eclipse de sol está definido por la NASA como un evento que "ocurre cuando la Luna pasa entre el Sol y la Tierra, y proyecta una sombra sobre la Tierra, bloqueando total o parcialmente la luz del Sol en ciertas zonas".

Desde hace siglos, los eclipses han encantado a la humanidad. Es célebre la afición de los mayas por estudiar estos eventos, que parte de fascinación radica en lo peligroso que suelen ser para los seres humanos.

Es bien sabido que los eclipses de Sol pueden dañar la visión de las personas si no toman precauciones.

Sin embargo, los eclipses tiene variantes que resultan muy atrayentes para los eventos astronómicos, pues hay parciales, totales y en los últimos años se les suele nombrar con títulos más atractivos como "anillo de fuego", "cuernos del diablo", o las llamadas "lunas de sangre", para el caso de los eclipses de Luna.

En esta ocasión, aunque se le está llamando híbrido, el evento será un eclipse solar anular y ocurre cuando la Luna está alineada entre el Sol y la Tierra, pero se encuentra en su punto más lejano desde el planeta.

Tal como lo informó la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA), el eclipse solar híbrido es el evento del año y ha sido nombrado como "Ningaloo" por su importancia durante el 2023.

El eclipse solar híbrido 2023 ocurrirá el próximo 20 de abril. Sin embargo, solo será visible en las costas de Australia, Papúa en Indonesia, Nueva Zelanda y Nueva Guinea.

¿Cómo ver eclipse solar híbrido en México?

Aunque el eclipse sola híbrido no pudo verse en México, te dejamos algunas de las mejores imágenes que nos dejó este evento.

This combination image of photos shows a hybrid solar eclipse seen from Lautem, East Timor, Thursday, April 20, 2023. A rare solar eclipse will cross over remote parts of Australia, Indonesia and East Timor on Thursday. (AP Photo/Lorenio L.Pereira)

Quezon City (Philippines), 20/04/2023.- A composite photo of six images shows phases of a partial hybrid solar eclipse seen from an astronomical observatory compound in Quezon City, Metro Manila, Philippines, 20 April 2023. The hybrid solar eclipse started with an annular eclipse going to a total eclipse and returned to annular phase. (Filipinas) EFE/EPA/ROLEX DELA PENA