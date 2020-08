Los primeros astronautas de Estados Unidos que viajaron a la Estación Espacial Internacional (ISS) en una nave estadounidense en una década han iniciado este sábado su regreso a la Tierra en la cápsula SpaceX, a pesar del riesgo de huracán en Florida.

Unas horas antes, ambos astronautas se habían despedido de los tres colegas que dejaron en la ISS aunque había aún cierta incertidumbre respecto a su viaje teniendo en cuenta las condiciones meteorológicas en Florida.

Tras haber golpeado las Bahamas, el huracán Isaías, retrogradado a tormenta tropical, se dirige hacia el sur de Estados Unidos y podría recobrar fuerza en las próximas horas. Ello podría complicar el amerizaje de SpaceX, previsto para el domingo a las 13:41 (hora de México) en el golfo de México.

Un sitio en las costas de la ciudad de Pensacola (norte de Florida) fue escogido como "prioritario" para el amerizaje, con una alternativa en las cercanías de Panama City, también en el golfo de México, si el mar está muy agitado o los vientos son muy fuertes.

Separation confirmed. Dragon performing 4 departure burns to move away from the @Space_Station pic.twitter.com/ea14fozdO8

— SpaceX (@SpaceX) August 1, 2020