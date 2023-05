Denominado como un eclipse lunar inusual, la Luna llena de mayo se avistará en el cielo nocturno como pocas veces lo hace, pues de acuerdo con las y los expertos en astronomía, se trata de un eclipse penumbral, el cual se produce en el justo momento que el satélite natural pasa a través de la parte más débil de la sombra de la Tierra por lo que, por un momento, parecerá que la Luna cambia de color, por eso mismo ¡no te lo puedes perder!, pues no tendrás la oportunidad de presenciar un fenómeno como este hasta dentro de 19 años, en el 2042.

¿Qué es un eclipse lunar penumbral?

Mañana sucederá un eclipse lunar penumbral "profundo", el cual tendrá lugar la misma noche en que se avista la Luna llena, pues cabe mencionar que los eclipses sólo pueden producirse en compañía de esta fase lunar, pero la Luna no es el único cuerpo celeste involucrado en este evento, sino que el Sol y la Tierra también hacen lo propio; cuando los tres alcanzan una alineación relativa, esto quiere decir que se encuentran en un ángulo lo suficientemente similar para propiciar que nuestro planeta obstruya la filtración de los rayos del Sol y estos no puedan proyectarse en la superficie lunar, la cual no hay que olvidar que carece de luz propia.

Pero a diferencia de lo que ocurre con eclipse de lunar habitual, mientras un eclipse lunar penumbral ocurre, la penumbra de la Tierra, que no es más que la sombra exterior de nuestro planeta, se proyecta en una de las caras lunares, generando la impresión de que la Luna cambia de color o, mejor dicho, de iluminación mientras nuestros ojos son testigos de su flagrante transformación, entregándonos uno de los momentos astronómicos más fascinantes que las y los habitantes de la Tierra podríamos contemplar.

En términos simples, podríamos denominar a este eclipse como un eclipse claro, debido a que luce levemente más tenue que los eclipses lunares a los que estamos acostumbradas y acostumbrados, ¿por qué?. De acuerdo con la explicación de que Don Pollaco, experto en la investigación de planetas extrasolares, concedió en una entrevista a "MailOnline", esto tiene que ver con qué cara de la Tierra se pose frente a la Luna; nuestro planeta tiene dos tipos de sombras, una sombra umbral (la más oscura) y una sombra penumbral (la más clara), cada una de ellas se proyecta dependiendo la ubicación del planeta y del Sol.

¿Cuándo y a qué hora ver el eclipse lunar de mayo?

"Los eclipses más oscuros ocurren cuando la Luna se mueve a través de la sombra umbral de la Tierra”, expuso Pollaco, mientras que los eclipses más claros tienen lugar cuando la superficie lunar se encuentra con la penumbra terrestre, fenómeno que sucederá mañana, a las 23:22 horas de la Ciudad de México, aproximadamente y se extenderá a lo largo de un promedio de cuatro horas, hasta las pasadas 03:31 horas del sábado, antes de que comience a clarear el Sol del amanecer. (Un dato curioso que te puede interesar es que un eclipse lunar no puede durar de más de 100 horas)

Además de ocurrir con poca frecuencia, este eclipse se distingue especialmente por ser denominado como un eclipse lunar prenumbral profundo, el cual no se repetirá sino en 2042, dentro de 19 años.

¿Por qué la Luna cambiará de color mientras sucede el eclipse?

En lo tocante del por qué, durante este fenómeno, pareciera que la Luna cambia de color frente a nuestros ojos, Pollaco explica que tiene que ver con el hecho de que el Sol no pueda iluminar a la Luna, lo que genera que esta cambie de color:

"Durante estos eclipses, el Sol no ilumina la Luna, sino que la luz del Sol atraviesa la atmósfera de la Tierra y llega a la superficie lunar. Luego se refleja de vuelta a nosotros. Entonces, en lugar de que la Luna desaparezca, se vuelve tenue y, a menudo, se vuelve de color rojo oscuro, una vista impresionante", narra al medio británico.

