¿Cuáles serán las misiones de Katya Echazarreta, la primera mexicana que viajará al espacio?

"Space for Humanity", una organización sin fines de lucro que patrocina a civiles para viajar al espacio, ha cumplido un primer sueño, el de Katya Echazarreta, una ingeniera electrónica de orígenes mexicanos. La joven, con tan sólo 26 años de edad, viajará a la frontera espacial en la próxima misión de Blue Origin, "NS-21", que despegará este viernes 20 de mayo.

"S4H", como también se le conoce a la organización, se fundó en 2017, y a partir de ahí ha creado distintos programas que patrocinan a líderes en áreas científicas. A través del Programa Astronauta Ciudadano, "Space for Humanity" financia el viaje de una ciudadana o un ciudadano estadounidense al espacio, en búsqueda que adopten nuevas perspectivas de la ciencia, mediante la experiencia de un vuelo espacial y, a su regreso a la Tierra, gestionen proyectos más complejos.

Además, "Space for Humanity" ha indicado que este esfuerzo también tiene que ver con el objetivo de "democratizar" el acceso al espacio, pues las y los turistas espaciales que ya han rebasado la frontera espacial son, en su mayoría, acreedoras de un amplío poder adquisitivo que les permite comprar un boleto para viajar con destino a 10 mil kilómetros por encima de la Tierra.

Es por ello que, "Space for Humanity", fijó los ojos en la historia de Katya Echazarreta, originaria de Guadalajara y actual ciudadana estadounidense, quien migró cuando tenía sólo siete años y vivió un proceso de inmigración que la mantuvo lejos de su familia por cinco años y, ahora, se convertirá en la primera "astronauta ciudadana", luego de que la organización seleccionara de entre 7 mil aspirantes de 100 países distintos.

"Hoy, estamos orgullosos de anunciar que nuestro Comité de Selección ha escogido a Katya Echazarreta para convertirse en la primera astronauta ciudadana embajadora", expresó "S4H" en un comunicado.

Por su parte, Echazarreta señaló que "es una sensación surreal saber que experimentaré algo que tan poca gente en el mundo ha experimentado, especialmente porque visitar el espacio es un sueño que he tenido desde que tengo memoria".

Rachel Lyons, la directora ejecutiva de "Space for Humanity" fue la encargada de darle a conocer la noticia a Katya, que no pudo contener las lagrimas. Lo primero que expresó fue: "¡Mi mamá se va a volver loca!".

"YOU'RE GOING TO SPACE!" We're thrilled to introduce our first Astronaut, Katya Echazarreta! We surprised her on a call with the news that she will be going to Space on Blue Origin's NS-21 mission. Journey with Katya and #s4h as she experiences and shares the #overvieweffect. pic.twitter.com/upaWgIsSzu

— Space for Humanity (@SpaceHumanity) May 9, 2022