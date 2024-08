El Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) informó en un comunicado, ayer, que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público suspendió las nuevas contrataciones a partir del 15 de agosto, lo que afectó directamente los reclutamientos de los profesores de asignatura.

En el documento oficial, el cual fue publicado en la página del CIDE y eliminado horas después, se informó que la medida impuesta con Hacienda impactó en las contrataciones pendientes de profesores de asignatura.

“Lamentablemente, algunas divisiones no pudieron completar los trámites de contratación de los profesores de asignatura antes de la fecha indicada. Como consecuencia, nos encontramos en la difícil situación de no poder realizar los pagos correspondientes a aquellos profesores que no fueron contratados antes de la fecha establecida” informó el Centro.

Para remediar la situación, el CIDE propuso dos opciones: participación de los profesores de planta, quienes deberán cubrir los cursos afectados, y colaboración pro-bono de los profesores de asignatura, es decir, sin remuneración.

“Les pedimos que, quienes puedan, consideren la posibilidad de continuar participando en las actividades académicas de manera pro-bono durante este semestre. Sabemos que es una solicitud extraordinaria, y estamos profundamente agradecidos con aquellos que puedan apoyar en este momento crítico”.

El comunicado, firmado por el director del CIDE, José Antonio Romero Tellaeche, también informó que se está trabajando para resolver la situación.

En las primeras horas de hoy, el CIDE subió un nuevo comunicado, donde afirmó que los profesores de planta que cubran los cursos afectados serán debidamente remunerados.

Aunque primero se informó que es un momento crítico, en este comunicado se mencionó que tal disposición de Hacienda no representa un corte presupuestal para el CIDE.

