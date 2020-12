Becarios de Conacyt denuncian retraso en su pago

Becarios de posgrado del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) han lanzado en redes sociales la etiqueta #ConacytNoCumple para denunciar que el pago de su beca del mes de diciembre, la cual debió ser depositada en los primeros cinco días hábiles, tiene un retraso indefinido.

"Debido a situaciones imprevistas, por única ocasión no podremos realizar el pago de su beca a tiempo. Resolveremos este problema a la brevedad para poder abonarle la cantidad correspondiente al mes de diciembre. Agradecemos de antemano su comprensión y lamentamos los inconvenientes que esto le pueda causar", se lee en un correo electrónico dirigido a los becarios, firmado por Edwin Triujeque, director de Becas del Conacyt.

De acuerdo con el historiador Mario Fuente Cid, de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, previo al anuncio del retraso habían recibido otro correo electrónico firmado por Triujeque, en el que se les aseguró que en el transcurso del lunes 7 de diciembre se realizaría el depósito.

En ese correo que también circula en redes, se lee: "Cabe aclarar que el pago de su beca no ha sido retenido ni retrasado. Atendiendo los compromisos de la presente administración y conforme a lo establecido en la Guía para Becarios Nacionales, éste se realiza, a más tardar, el quinto día hábil del mes".

También lee: Pese a polémicas, funcionarios de Secretaría de Cultura y Conacyt hablan de logros a dos años de gobierno

"Ese primer correo llegó hace unos días, me parece que el domingo. Ayer llegó el otro, en el que no nos dicen fecha. Les contesté con unas caritas tristes, pero casi como un chiste, porque la comunicación con Conacyt es unidireccional, no te contestan los correos o tardan meses en hacerlo. No hay una nueva fecha, para mí el escenario no es alentador", explica Fuente Cid.

De acuerdo con el historiador, esta situación no se ha presentado con anterioridad. "Nadie que esté en Conacyt puede tener otro ingreso, todos dependemos de la beca. Nosotros firmamos un contrato, esta situación no debería estar pasando", indicó.

Los becarios han advertido que no sólo se encuentran en etapa final de informes que exige el Conacyt, sino también están en vísperas del periodo vacacional, por lo que esperan que el retraso se resuelva a la brevedad.

EL UNIVERSAL solicitó información al respecto a Conacyt, pero no se ha obtenido respuesta.

nrv