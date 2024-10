Walmart espera que antes de fin de mes se conozca la resolución final de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), sobre si la cadena ha aplicado prácticas monopólicas en su relación con proveedores. De acuerdo con la empresa, en caso de un fallo en su contra, si bien su estrategia de negocios puede adaptarse a los cambios, puede tener un impacto en los precios al consumidor.

En conferencia de prensa, el director general de Walmart México, Ignacio Caride, recalcó que la investigación del organismo autónomo los deja preocupados al no mostrar claramente las acusaciones y complicar el proceso de defensa.

“Nos deja muy preocupados mucha parte del proceso, desde que de las más de 500 páginas que tiene el documento solo pudimos ver 200. Es muy difícil defenderse cuando no sabes de qué te acusan”, dijo el directivo.

En un escenario negativo, el directivo de la firma detalló que si bien se llegará al amparo e incluso se buscarán instancias internacionales para defender su postura, el efecto en un cambio de su estrategia de negocios podría reflejarse en los precios que pagan sus clientes a lo largo y ancho del país.

“Nos adaptaremos para seguir operando. Si esto nos dificulta el trabajo, cambiaremos la forma de hacerlo, cumpliendo con las regulaciones que se nos impongan. Lo que nos preocupa es que se establezcan ciertos límites que lleven a un aumento en los precios”, dijo.

El directivo explicó que una resolución en su contra por parte de la Cofece los obligaría a cambiar parte de su operación con proveedores, lo cual se convertiría en una regulación asimétrica que no se aplicaría de igual forma a otros competidores.

Walmart afirma estar siendo objeto de una persecución por parte de la Cofece y sostienen que la investigación en materia de competencia no se desarrolla en condiciones equitativas. A esto se suma una denuncia presentada por Grupo Chedraui, que acusa a Walmart de reducir sus precios en la región sureste del país.

Cofece debe emitir su fallo a finales de octubre

No obstante, dijo que este tema deberá quedar resuelto a más tardar a finales de octubre del año en curso y que no cambia los planes de inversión y expansión en el país, donde la empresa tiene 60 años operando.

"No estamos acá por este sexenio, por el sexenio anterior estamos acá para estar de nuevo otros 60 o 100 años más, lo que iremos haciendo es adaptándonos nuestro negocio y nuestras inversiones al potencial que le vemos al país", dijo el director general de Walmart México.

La investigación contra Walmart, a raíz de una denuncia presentada por Chedraui en 2020, va acompañada de varios temas que han llamado la atención de Walmart, los cuales han limitado estrategias de negocios en el país.

“Hay constantes negaciones a cosas que no tienen sentido: no dejarnos comprar Real State, no dejarnos comprar una empresa logística, hacernos una investigación desde nuestro punto de vista sesgada y definir un mercado relevante sin considerar a un Oxxo o el mercado informal. Son constantes acciones que nos hacen dudar muchísimo”, dijo el directivo.

El vicepresidente senior de Legal de Walmart, Alberto Sepúlveda, dijo que si bien los cambios que pudieran aplicarse en el país una vez que se aplique la reforma judicial no tienen implicaciones en el caso, detalló que en un escenario negativo contra la firma se podría cambiar la forma en que se hacen negociaciones para futuras aperturas, entre otros aspectos de su modelo de negocio.

