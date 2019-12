Vinte enfrenta la actual crisis económica, René Jaime Mungarro  

La actual inestabilidad en el desarrollo económico de los países ha golpeado a distintos sectores, entre ellos, al sector inmobiliario en México.



Algunos especialistas en la materia se han pronunciado al respecto, entre los que está, René Jaime Mungarro, Director General Adjunto, socio y miembro del Consejo de Administración de Inmobiliaria Vinte.



“En los 17 años de operaciones que llevamos en Vinte, nos hemos enfrentado a diversos escenarios buenos y malos, así fue en 2008 y no tendría porqué ser distinto en la actualidad. Lo importante para mantenerte en el mercado es encontrar la forma de adaptarte a él y ser sensible a las necesidades de la población. Nuestros desarrollos ofrecen distintos valores agregados a los clientes, modelo de comunidad, alta plusvalía, postventa, entre otros, innovaciones, todo con el objetivo de seguir apoyando a las familias en la adquisición de un patrimonio de valor”.



Al referirnos en torno a la caída registrada del 31% del sector inmobiliario en la Ciudad de México esto respondió: “Si bien nos parece significativa, nosotros no tenemos operación en Ciudad de México, nuestros desarrollos se encuentran en el Estado de México, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Monterrey y Quintana Roo y tenemos el objetivo de continuar desarrollando en esas ubicaciones”.



Al cuestionarle sobre la confianza de los inversionistas de seguir apostando en el sector inmobiliario, ésta fue su respuesta:



“Nuestros inversionistas se sienten tranquilos, pues a pesar de haber sido un 2019 complicado, Vinte continúa en franco crecimiento, en los primeros 9 meses del año, tenemos ingresos consolidados (+10.8%), EBITDA (+10%) y en utilidad neta (+13.3%) comparados con los resultados reportados al mismo periodo en 2018. Somos una de las pocas compañías mexicanas que por su modelo de negocio ha podido levantar recursos de organismos como Banco Mundial, el BID y el Banco de Desarrollo francés, Proparco”.