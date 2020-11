Un desafío, evitar fraude en línea en tiempos del Covid

Ni la crisis económica por la pandemia de Covid-19 ni el rebrote de contagios lograron pausar la edición 2020 de El Buen Fin, que en esta ocasión extenderá su duración a 12 días y no cuatro.

Lo anterior, con el objetivo de evitar aglomeraciones en las tiendas y comercios que ofrecerán descuentos y promociones con la esperanza de recuperar un poco de lo perdido.

Sin embargo, debido a los cambios de hábito de consumo en el confinamiento, los expertos del comercio electrónico esperan que el grueso de las compras se realice online, por lo que además de tomar las medidas necesarias para evitar contagiarse de Covid-19, también es necesario informarse y evitar caer en fraudes electrónicos.

Mercado Libre cuenta con el Programa de Protección al Vendedor y Compra Protegida, que cubre a vendedores y compradores, respectivamente, en caso de que se presente alguna irregularidad, pero siempre y cuando se cumpla una serie de requisitos y la transacción se haya realizado dentro de la plataforma.

Amazon sugiere a los usuarios no realizar negocios con ningún vendedor que pida hacer transacciones fuera del sitio, para evitar fraudes o robos.

Recomienda no enviar dinero en efectivo o vía transferencia bancaria para reclamar un premio, lotería o ante la promesa de recibir una gran cantidad de dinero y no realizar pagos a personas cuya identidad no se pueda verificar.

¿Cómo evitar ser víctima?

Uno de los principales retos a los que se enfrentan los consumidores online es la capacidad de distinguir entre una transacción fidedigna y una fraudulenta. Es necesario identificar las herramientas que los delincuentes usan para obtener tus datos.

Esto permitirá detectar rápidamente patrones comunes en los pedidos fraudulentos y así evitar caer en ellos. Compartimos una lista de las estrategias de fraude cibernético.

Correo basura

Según la Condusef, los correos basura, o SPAM, son mensajes enviados a varios destinatarios que no lo solicitaron, con fines publicitarios o comerciales.

Te invita a visitar una página o descargar un archivo, que por lo general es un virus que roba la información de tu dispositivo.

¿Cómo librarse de él?

Instala un buen antivirus. No abras vínculos sospechosos. Si descargas aplicaciones, que sea en tiendas oficiales.

Smishing

Te envían mensajes SMS a tu teléfono móvil con la finalidad de que visites una página web fraudulenta. Con ello buscan obtener información bancaria para realizar transacciones.

¿Cómo me protejo?

No entres a ningún link que llegue a tu teléfono vía SMS. Si deseas hacer un trámite, entra directamente a la página verificada del negocio.

Phishing

Consiste en engañar a las personas para que den información personal o confidencial, con el propósito de que terceros puedan cometer actos ilegales, robando la identidad. Los phishers lanzan emails falsos en internet para cazar datos personales.

¿Cómo detectarlo?

Utilizan saludos genéricos como “Estimado cliente”. No se dirigen al usuario por su nombre. Solicitan información personal o confidencial como contraseñas, fechas de nacimiento, etcétera. No están alojados en el home de la compañía a la que imitan.

También exponen argumentos dudosos como que hubo una falla de sistema o un movimiento extraño en su cuenta bancaria. Contiene errores gramaticales y de ortografía como acentos.

Si es un sitio web, la dirección no comienza con “www” y luego el nombre del banco.

En la sección de banca en línea la URL no contiene la letra “s” (aparece http:// en vez de decir https://). No tiene la imagen de un candado.

También existe el phishing telefónico (vishing), en donde los delincuentes simulan ser empleados de alguna institución y te convencen al decirte que tus cuentas están registrando cargos irregulares o que requieren alguna información. Evita proporcionarles tus datos y llama directamente a la institución.

Pharming

Consiste en redirigirte a un sitio web falso mediante ventanas emergentes para robar información. Suelen mostrar leyendas atractivas: ¡Felicidades, eres el visitante un millón, Haz clic aquí para reclamar tu premio!

Para evitarlo, no des clic a páginas sospechosas o respondas correos que te dicen haber ganado un premio o un viaje.