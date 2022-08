Twitter. Estos son los memes por la caída de la red social

Esta tarde, el sitio especializado en recolectar fallas en plataformas digitales DownDetector, reportó fallas en Twitter.



Según Downdetector, el mayor número de reportes se dio alrededor de las 13:01 horas de este 9 de agosto.

La red social mencionó que están trabajando en una solución para que vuelva a la normalidad.



Tras la falla, usuarios de Internet aprovecharon la oportunidad para burlarse de la red.

Muchos usuarios pensaron que el internet estaba fallando, hasta que detectaron que Twitter presentaba fallas en sus servicios.



Why is Twitter so slow right now.. come on

Twitter is currently down for many users who are reporting problems accessing the platform. pic.twitter.com/vVOHQ4M4A9

