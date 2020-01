Reyes Magos, ¡cuidado con los juguetes electrónicos!

Cada vez son más los niños que durante estas fechas piden en su carta a los Reyes Magos juguetes y aparatos electrónicos como tablets, celulares y videojuegos.

Sin embargo, antes de comprar cualquier artículo electrónico para cumplir los deseos de los pequeños, es importante revisar que cumplan con las certificaciones de seguridad pertinentes, advierte la firma SGS.

La organización especializada en seguridad y certificaciones informó que los juguetes electrónicos se han convertido en una de las peticiones favoritas de las niñas y los niños del país, pues tan sólo en 2017, 69% de juguetes pedidos fueron productos relacionados con la tecnología, de acuerdo con datos del Gabinete de Comunicación Estratégica de la pasada administración.

Aun así, los menores están expuestos a riesgos que los pueden poner en peligro si los Reyes Magos no verifican la calidad de los artículos comprados. México se encuentra dentro del top 10 de los países que más consumen piratería, situación que se traduce en posibles daños a la salud de los consumidores, e incluso, la muerte.

Los electrónicos que no cumplen con los requerimientos dentro de la normatividad establecida por la Secretaría de Economía siempre representan un riesgo, ya que los artículos son evaluados para que su funcionamiento no represente un peligro, alertó Lilian Peregrina, directora de consumer and retail en SGS México.

Además de los aparatos electrónicos, hay otros juguetes que requieren tener una supervisión a través de Normas Oficiales Mexicanas (NOM), pues algunos necesitan electricidad para su funcionamiento.

Un ejemplo de esto es una casa de muñecas que tenga una lámpara en su interior. De acuerdo con la reglamentación mexicana, ese juguete está sujeto al cumplimiento de la NOM-003-SCFI-2014, que establece las especificaciones de seguridad de los productos eléctricos que se importen o comercialicen en territorio nacional, señaló Peregrina.

El objetivo es prevenir a los consumidores, sobre todo a los más pequeños, de incidentes como la propagación de flamas y choques eléctricos. Por ello, hay que verificar que el regalo del Día de Reyes tenga robustez mecánica y que el sistema eléctrico esté aislado correctamente, agregó.

Para este año, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco) estima que Melchor, Gaspar y Baltasar gastarán hasta 17 mil 550 millones de pesos.

Sin embargo, antes de elegir el obsequio perfecto para cada niño, deben garantizar que estará seguro cuando juegue con él y revisar que todos los productos cumplan con las normas establecidas, dijo Peregrina.