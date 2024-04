El puerto mexicano de Acapulco acoge desde este martes el Tianguis Turístico, el principal evento de la industria del turismo en México con el que esta ciudad espera por fin superar los estragos del histórico huracán "Otis".

Aunque todavía hay edificios dañados y otros en remodelación, esta edición del evento espera hasta el 12 de abril a al menos mil 300 compradores, quienes vendrán de 42 países, así como mil 900 expositores de más de 900 empresas y representantes de cada uno de los 32 estados de México.

Las autoridades turísticas del estado de Guerrero prometieron ocho mil 300 habitaciones de hoteles disponibles, que se suman a las nueve mil apartamentos, casas y habitaciones de plataformas digitales.

“Yo creo que los hoteles tienen mucho que mostrar, (incluso) los que no han abierto los desarrollos que están haciendo y el proyecto que traen, que son muy lindos proyectos, el 60% ya estamos abiertos", indicó EFE el empresario Fernando Robledo, gerente del hotel Playa Suites.

La expectativa de superar el desastre

Antes del huracán "Otis", que rompió el récord de intensificación de un ciclón en México el 25 de octubre y dejó más de 50 muertos, había 19 mil 583 habitaciones en Acapulco, donde cerca del 87% de los habitantes reciben algún ingreso del turismo, según el gobierno municipal.

Robledo indicó que el sector turístico en Acapulco ha ido recuperándose de manera paulatina, pero advirtió de estragos que persisten en las calles.

"Lo que no estoy muy seguro es lo que tenga el puerto para mostrar como puerto, seguimos sin semáforos, seguimos sin las calles, con hoyos en las calles, suciedad a menos de una cuadra de la costera, la verdad es complicado enseñar un producto cuando no has invertido en el producto”, opinó.

Aún así, calificó el Tianguis Turístico como un "oxígeno" porque va "a dejar una derrama (ingresos económicos) importante", además de servir como motivación para que muchos hoteles, restaurantes y comercios aceleraran la reconstrucción.

Una prueba para las autoridades

Las autoridades de Turismo en Guerrero reconocen que esta edición será un reto, pero garantizan la seguridad de asistentes, así como de los diferentes eventos del foro, como reuniones de cámaras empresariales, convenciones y asambleas.

"Aun cuando sabemos que seguimos en reconstrucción, el producto que sabemos que es más importante, que es la playa, está en funcionamiento y lo han visto en estas vacaciones de Semana Santa”, comentó el secretario de Turismo de Guerrero, Santos Ramírez Cuevas.

Comentó que realizar este evento tras el paso de Otis es un acto de apoyo y solidaridad con Acapulco, sobre todo porque saben que sigue la reconstrucción.

"El Tianguis Turístico no lo hace la infraestructura ni la ciudad, sino lo hace la gente, lo principal de un Tianguis es la rueda de negocios, que exista la posibilidad de generar acuerdos comerciales de los compradores nacionales e internacionales con los destinos de todo el país, esa es la parte más importante", explicó.

Añadió que “Acapulco está listo y preparado con su gente" y "lo que debe ofrecer en cuestión de servicios para poder dar realce a un evento como este”.

Tianguis Turístico: después de Otis aún hay daños

El Tianguis Turístico se realizará en la zona Diamante, que sigue con condominios dañados, apartamentos cubiertos con madera y otras afectaciones que, desde lejos, muestran los estragos de Otis, mientras que los casi 60 hoteles del área tradicional de Acapulco operan con normalidad.

El presidente de la Asociación de Hoteleros y Restauranteros del Acapulco Tradicional, Francisco Aguilar Ordóñez, dijo que todos los negocios están preparados.

“Estamos muy animados porque nuestros hoteles están preparándose, están preparados, precisamente para recibir todo aquel turismo que venga y se genere en el Tianguis Turístico. Es una (buena) visión que la gente se va a llevar, en vialidad estamos trabajando ya, las playas están limpias", sostuvo.

