Tianguis turístico 2024

Esta semana se llevará a cabo una edición más del Tianguis Turístico y, una vez más, la sede será Acapulco. En el paulatino proceso de recuperación del puerto, luego de la devastación ocasionada por el Huracán Otis, la realización de esta feria turística debería suponer una importante oportunidad de comunicación sobre los avances logrados en este proceso, de manera tal que se abone en la construcción de confianza de los mercados.

La propia dinámica de evolución de la comercialización turística conlleva dudas sobre la efectividad de las ferias turísticas como un mecanismo eficaz para el cierre de negocios. En contraste, no obstante lo anterior, la realización de estos eventos sigue atrayendo volúmenes importantes de visitantes. En mi opinión, y luego de haber asistido a muchos foros similares y a muchas ediciones del Tianguis, esto tiene que ver con que los participantes encuentran otros propósitos relevantes para justificar su participación. Dentro de ellos se pueden mencionar, encuentros con los colegas de la industria; dar visibilidad a la importancia de la actividad turística –un trabajo político–; observar a la competencia; descubrir innovaciones en el sector y la atención a alguna de las etapas del ciclo de una negociación, –incluyendo tomarse la foto y aprovechar la presencia de los medios para realizar anuncios sobre novedades en la operación de productos y destinos: nuevos vuelos, nuevos hoteles o nuevos imaginarios públicos sobre lo que pasa con los destinos, por ejemplo–. También, y cómo no, ir a la fiesta con un buen pretexto, sobre todo si esto se hace con el patrocinio de los erarios estatales y municipales.

Habiendo mencionado todo lo anterior, se perciben algunas sombras en torno al evento que incluyen, además de la no asistencia de muchos empresarios líderes del sector, el hecho de que algunas empresas que usualmente acudían en carácter de expositores han decidido abstenerse de comprar los espacios de participación. En algunos casos –y acaso eso es lo más preocupante–, por más que hay un sentimiento de solidaridad con un destino emproblemado, la inasistencia podría estar vinculada por la sensación de inseguridad que se percibe en el estado de Guerrero. Vale la pena señalar que, aunque esta situación se ha acentuado en tiempos recientes, de ninguna manera es una novedad; no en balde la entidad se mantiene con una recomendación del Departamento de Estado de Estados Unidos, para no ser visitado por los ciudadanos de ese país.

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha anunciado que no asistirá al evento y seguramente se le extrañará, sobre todo porque al realizar el anuncio mencionó aspectos del turismo que quienes participan en este negocio conocen y les gustaría escuchar de viva voz del mandatario, como que “… el turismo, que es una actividad económica muy importante porque genera, produce riqueza y distribuye riqueza… mucha gente vive, se beneficia del turismo… millones de mexicanos…”.

Por cierto, hasta ahora el único Presidente de México que ha asistido a las seis ediciones de Tianguis realizadas en su sexenio ha sido Ernesto Zedillo, con dos secretarios distintos, Silvia Hernández y Óscar Espinosa.

No tengo dudas de que el enorme esfuerzo empresarial y el de muchos destinos turísticos entrega muy buenas cuentas; en consecuencia, seguramente, los mensajes que se manifiesten en torno a este evento habrán de hacer énfasis en esta condición, y que bueno que así sea.

Creo, también que muchos de los mensajes que se lanzarán en torno al Tianguis también habrán de ensalzar la recuperación del destino turístico y, en este tema, creo que habrá que tomarlos con las reservas del caso. Puede ser cierto que los días de Semana Santa hayan sido buenos para las empresas que están operando sus instalaciones, pero muchas no han regresado o al menos no lo han hecho de manera plena; de igual forma, una buena parte de las segundas residencias –acaso la mayoría– siguen sin arreglo, con lo que la demanda está acotada y la población sigue resintiendo las afectaciones, y el camino de la recuperación apenas empieza.

Director del Centro de Investigación Avanzada en Turismo Sostenible (STARC) Anáhuac Cancún

X: @fcomadrid