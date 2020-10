Ricardo Salinas Pliego, el empresario sin intermediarios

Ricardo Salinas Pliego es un empresario peculiar, y se distingue de sus compañeros mexicanos que aparecen en la lista de multimillonarios de Forbes, donde ocupa el segundo sitio nacional con una fortuna estimada en 11 mil 300 millones de dólares, sólo por detrás de Carlos Slim.

A diferencia de Slim, Germán Larrea o Alberto Baillères, el presidente de Grupo Salinas es proactivo en redes sociales como Twitter, donde comparte sus puntos de vista y comentarios que en ocasiones causan polémica, y también se distingue porque suele responder a quienes interactúan con él.

Durante el confinamiento, y mayormente desde que este miércoles informó en Twitter que dio positivo al Covid-19, Salinas Pliego ha dedicado tiempo a compartir su postura sobre diversos temas que afectan al país.

“Hace mucho tiempo que no me levantaba tan tarde, les cuento que me siento muy bien y desde acá sigo trabajando. Gracias por todos sus mensajes y a todos los medios por estar pendientes de mí. Ya hasta siento que somos buenos amigos”, tuiteó el jueves.

En general, sus puntos de vista han generado opiniones de especialistas, empresarios y funcionarios, así como del público en general.

¿Quieres saber cuáles son sus mensajes más relevantes? Los compartimos a continuación.



RIQUEZA

Uno de los tópicos controversiales sobre el que escribió en su cuenta de Twitter fue sobre la riqueza de las naciones.

Salinas Pliego aprovechó para retomar un mensaje de Antonella Marty, directora del Centro para América Latina en Atlas Network.

El empresario dueño de Elektra, Banco Azteca, TV Azteca y Totalplay destacó que coincide con lo dicho por Marty, y reprodujo su comentario: “decir que el pobre es pobre porque el rico es rico, es como decir que el enfermo está enfermo porque el sano está sano. Son dos cosas que no tienen nada que ver. La riqueza no es un juego de suma cero”.



REACTIVACIÓN ECONÓMICA

Salinas Pliego también destacó por ser el empresario que fomentaba el trabajo presencial durante el confinamiento por la pandemia del Covid-19 y al no estar de acuerdo con el programa de distanciamiento social que se aplicó por varias semanas en el país.

Cuando el gobierno comenzó a relajar el confinamiento, se dijo optimista racional y aseguró tener confianza en que “seremos mejores como país, como sociedad y como personas, si aprendemos de lo vivido”.

En su cuenta de Twitter señaló que el pensamiento crítico e independiente debe ser siempre nuestra guía pues “nadie es dueño de la verdad y nadie debe imponer su manera de pensar sobre los demás”.

Para el dueño de Grupo Salinas, “el carácter es destino” y en tiempos de crisis, la templanza es determinante para superar la adversidad pues los triunfos más importantes son sobre uno mismo.

“El trabajo dignifica nuestras vidas; les da significado y sentido. Por ello es importante defender a las empresas, que son las principales generadoras de empleos, riqueza y prosperidad”.

Asimismo, señaló que el cambio es la única constante en la vida: “quienes nos adaptamos más rápido y mejor al entorno cambiante somos los que sobrevivimos y salimos adelante”.

En este largo comentario destacó que no hay camino fácil y siempre se debe pensar en hacer lo correcto “para el bienestar de nuestros colaboradores, así como para los millones de clientes y familias que dependen de que hagamos lo correcto”.



PENSIONES

Salinas Pliego volvió a causar polémica recientemente al aseverar que las pensiones no son gratuitas, pues surgen del “beneficio justo que cosechas hoy como resultado de décadas de esfuerzo”.

“Tu ahorro no es trivial, es el sacrificio que has hecho en el consumo diario de tu familia para poder lograr un futuro seguro mediante una pensión suficiente. Sin tu ahorro, no tienes pensión. Y sin réditos adecuados, tu pensión no alcanza”, destacó en su columna de opinión.

El empresario destacó que quien debe ahorrar por una pensión digna es el empleado y no el patrón, pues este último no tiene incentivos para garantizarle una pensión digna, especialmente en este mundo con enorme movilidad laboral.

“Para el patrón, cualquier contribución a la pensión del trabajador es sólo un impuesto más. Es un gravamen extra a quienes creamos las fuentes de trabajo, con el mismo efecto disuasivo que los llamados ‘impuestos al pecado’, como los que se aplican al tabaco, al alcohol y a los alimentos altamente calóricos”, afirmó.

Además, mencionó que la única opción viable para reducir las comisiones de la administración de las pensiones es que haya competencia en el manejo de los fondos, donde el pensionado sea libre de cambiar la gestión de su patrimonio a donde más le convenga, en el momento que quiera.



T-MEC

Relacionado con el tema de mejora económica y riqueza, Salinas Pliego ha celebrado la aprobación y firma del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

A principios de año, el empresario tuiteó que la aprobación del acuerdo trilateral era una muy buena noticia para la economía de México, pues dará muchas oportunidades a los emprendedores que quieran exportar y generar empleos.

En su momento, destacó el trabajo del presidente Andrés Manuel López Obrador y a su equipo negociador por impulsar este “gran acuerdo” que beneficia al país y a sus socios comerciales.

Posteriormente, en julio pasado y desde Washington D.C., Estados Unidos, celebró la entrada en vigor del T-MEC.

“El libre comercio nos acerca a la prosperidad para todos, a esa prosperidad inclusiva a la que siempre hemos aspirado”, tuiteó. Además, agradeció al presidente Andrés Manuel López Obrador por invitarlo a la reunión con el presidente estadounidense Donald Trump.

“Gracias por la invitación para acompañarte; México puede contar con Grupo Salinas para unir fuerzas y seguir avanzando”.

Salinas Pliego subrayó que el libre comercio mantiene alejadas las guerras.

“Es la piedra angular de la civilización que nos separa de la barbarie. Celebramos la entrada en vigor del nuevo T-MEC y, desde Washington D.C., podemos decir que hoy es un gran día para la gente de los tres países”.

Sin embargo, no siempre ha escrito favorablemente sobre el país vecino.

“La monetización del déficit o deuda del gobierno es solo una cortina de humo para esconder lo obvio: fabricar dinero y robar sus ahorros al ciudadano”, publicó en su cuenta de Twitter.

Incluso, destacó que Estados Unidos “se dirige por el muy conocido camino de naciones como Zimbabue, Venezuela y Argentina, entre otras”.