Durante el año pasado se registraron 507 mil 52 matrimonios y 166 mil 766 divorcios en México. Por cada 100 matrimonios ocurrieron 32.9 divorcios, relación superior a los 18.6 casos observados en 2013, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Las entidades que presentaron los mayores valores en la relación de divorcios-matrimonios fueron: Campeche, con 65.3 divorcios por cada 100 matrimonios; Nuevo León, con 60.8, y Tamaulipas con 56.9.

Mientras que las entidades del país que reportaron las menores magnitudes fueron: Veracruz con 14.2, Chiapas y Jalisco, con 17.1 y 19.6, respectivamente.

Crecen divorcios en México

El número de separaciones matrimoniales en México se incrementó 11.4% con respecto a 2021. Del total de divorcios, 9.5% se resolvió vía administrativa y 90.5%, vía judicial.

Los divorcios en el país se incrementaron en los últimos años. La tasa nacional de divorcios por cada mil habitantes de 18 años o más pasó de 1.39 en 2013 a 1.86 en 2022. El año 2020, que coincidió con el inicio de la pandemia, presentó una tasa de 1.84.

En 2022, las entidades con las mayores tasas de divorcios por cada mil habitantes de 18 años o más fueron: Campeche (4.75), Sinaloa (3.71) y Nuevo León (3.58). Las tasas más bajas las presentaron: Veracruz (0.76), Oaxaca (0.92) y Puebla (1.17).

¿Qué tipo de parejas existen el país?

En 2022, se registraron 166 161 divorcios entre parejas constituidas por un hombre y una mujer. A su vez, hubo 240 en las constituidas por hombres y 365, por mujeres.

De 2018 a 2019 los casos con divorciantes del mismo sexo se incrementaron. En 2020, año en el que inició la pandemia, se observó un descenso y, en años posteriores, continuó su aumento.

En tanto que el número de casos entre los matrimonios integrados por mujeres fue superior al de los integrados por hombres.

¿Cuáles son las causas del divorcio?

La causa de divorcio es el motivo que expresa ya sea una, o las dos partes, para disolver el vínculo matrimonial, de conformidad con lo estipulado en el Código Civil de la entidad federativa que corresponda.

Las principales causas de divorcio a nivel nacional en 2022 fueron: el divorcio incausado, es decir, que no necesita de una causa para la disolución del matrimonio y también se puede exigir unilateralmente, con 66.5% de los casos (110 mil 941).

Siguieron el de mutuo consentimiento, con 31.7% (52 mil 955), y separación del hogar conyugal por más de un año, con o sin causa justificada, con 0.7% (mil 115).

La causa por mutuo consentimiento aplica tanto en los divorcios administrativos como en los judiciales. En 24 entidades federativas, la principal causa correspondió al divorcio incausado y en los ocho restantes, al mutuo consentimiento.

Matrimonio con o sin hijos

Durante 2022, de los 150 mil 945 divorcios judiciales registrados en México, 24% tenía una o un hijo menor de edad; 17.5% tenía dos hijas y/o hijos; 6.0%, más de dos; 51.9% no tenía hijas ni hijos al momento de efectuarse el divorcio y en 0.6% de los casos no se especificó.

En 42.0

de las y los hijos se asignó a alguna de las personas divorciantes; en 51.9 % de los casos, a ninguna; en 5.4%, se concedió a ambas y en 0.6% de los casos, no se especificó.

De los divorcios judiciales que se llevaron a cabo en 2022, en 42.1% de los casos se otorgó la patria potestad a las dos personas divorciantes; en 5.3%, a una de ellas y en 51.9%, a ninguna. Lo anterior, porque en el matrimonio disuelto no había menores o ya no dependían de sus padres. En 0.6 % de los casos no se especificó.

Cuando se lleva a cabo un divorcio, la pensión alimenticia puede asignarse a las y los hijos, a la o al cónyuge, a ambos o a ninguna de las partes. En 2022, la pensión alimenticia se asignó a las y los hijos en 42.3 % de los casos.

