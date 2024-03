Los socios de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) reeligieron por un segundo período a Miguel Ángel Martínez Millán como su presidente.

En Asamblea General ordinaria, el líder de los autotransportistas dijo que atenderá el tema de las vacantes de conductores no cubiertas, uno de los pendientes que hay en el sector.

Para Martínez Millán hay una serie de temas que se deben de resolver como la renovación de los tractocamiones, remolques y semirremolques antiguos, lo que puede requerir de incentivos fiscales para renovarlos.

Durante la presentación de la candidata a la presidencia por la coalición “Fuerza y Corazón por México”, Xóchitl Gálvez, el líder de la Canacar planteó la necesidad de mejorar la infraestructura de la red carretera, la de puertos, aeropuertos, aduanas y cruces transfronterizos, entre otras.

Así como poner atención en las acciones para capacitar y profesionalizar a los operadores.

Martínez Millán hizo las mismas preguntas al candidato de Movimiento Ciudadano, Álvarez Máynez, a quien también le cuestionó sobre el tema de la inseguridad en las carreteras.

Durante la Asamblea a la que acudió Marcelo Ebrard en representación de la candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, el líder de la Canacar le preguntó: “¿cuándo nos podemos sentar y nos puede escuchar (la candidata)?”.

Para que cuando llegue a la presidencia conozca las preocupaciones del sector, como programas para reducir la inseguridad, siniestralidad vial, renovar la flota vehicular y capacitación para operadores.

El presidente de la Canacar, quien fue reelegido para el período marzo 2024-marzo 2025, dijo que “de otra forma no podemos hacer mucha cosas estamos perdiendo oportunidades, hablamos de nearshoring, pero no queremos ser actores de piso abajo que no podamos actuar”.

En respuesta, Ebrard le dijo: “(Sheinbaum) me pidió que los invitara a un encuentro el 15 de abril para tener un diálogo directo y otros temas que les vamos a plantear".

Les planteó trabajar en conjunto e instituir un trabajo permanente entre gobierno e iniciativa privada.

rtd/mgm