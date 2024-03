Ante empresarios del autotransporte que han padecido el incremento en los asaltos en carreteras, la candidata presidencial del PAN, PRI y PRD, Xóchitl Gálvez Ruiz, se comprometió a darle la máxima importancia y prioridad al tema de la seguridad, en caso de ganar las elecciones del próximo 2 de junio.

“En mi gobierno vamos a arrebatarle a la delincuencia el control de las carreteras. (…) Quiero hacer un compromiso con ustedes, primero con todos los transportistas de que para mí la máxima prioridad va a ser el tema de la seguridad pública. Sin seguridad no hay absolutamente nada”, subrayó al prometer que actuará “con toda la fuerza y la capacidad del Estado”, contra los criminales.

Al participar en el Foro “Mujeres Transformando México”, que organizó la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), afirmó que la tecnología y la inteligencia tienen que ser herramientas clave para brindar seguridad a este sector que hoy sufre pérdidas millonarias por el robo de sus mercancías.

Lee también Sí se destinan recursos a campaña de Xóchitl Gálvez, dice “Alito” Moreno

Xóchitl Gálvez criticó que en este sexenio se eliminó la Policía Federal, pero no se creó otra corporación eficiente que vigile las vías de comunicación terrestre.

“Definitivamente necesitamos a las Fuerzas Armadas enfocadas a la seguridad nacional.

Necesitamos que toda la inteligencia de las Fuerzas Armadas se dedique a perseguir a los delincuentes, a esas bandas de criminales que tienen total control de las autopistas y de las carreteras en nuestro país”, recalcó.

Lee también Xóchitl Gálvez respalda a AMLO para no aceptar deportaciones de Texas ante ley SB4

La candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México resaltó que durante su gobierno planea utilizar la tecnología para combatir los delitos.

“Mi gobierno va a ser un gobierno tecnológico, un gobierno en donde se use la inteligencia artificial, en donde se use la big data”, ofreció.

Sostuvo que su proyecto contempla contener y reducir a las organizaciones criminales; fortalecer los derechos humanos; construir una prisión de alta seguridad donde se encarcele a los criminales más peligrosos, con respeto a sus derechos humanos; fortalecer el sistema educativo nacional y preservar el Estado de Derecho.

Lee también Xóchitl Gálvez pide a empresarios convencer a sus empleados de votar por ella; "pónganse a hacer campaña"

Gálvez Ruiz pidió a los autotransportistas que la ayuden a ganar si están de acuerdo que México no puede seguir en un baño de sangre.

Dijo que vivir con miedo es algo inaceptable. “Vivir con miedo de que tus hijas salgan a la calle y que no regresen. Todos los días asesinan a 11 mujeres. Todos los días violan a 46 mujeres y todos los días desaparecen seis mujeres”, denunció.

“México no puede seguir en esa circunstancia. El día de ayer asesinaron a 86 personas, esas 86 personas tienen nombre y apellido, esas 86 personas tienen una familia que los esperaba, muchos de ellos seguramente dejaron hijos huérfanos, por eso mi gobierno no va a tener otra prioridad más importante que enfrentar la seguridad. Por eso vamos a recuperar la vocación de las Fuerzas Armadas”, expresó.

Gálvez Ruiz insistió en que sigue la corrosión en las aduanas, por donde se introduce a México el fentanilo, a pesar de que la Secretaría de Marina está a cargo de ellas.

“Lo digo claramente y seguramente el secretario de la Marina se va a volver a enojar conmigo, pero lo que ustedes me han dicho en corto, sobre la mala operación de la Marina en las aduanas, ustedes la sufren (…) porque ponen a los marinos a hacer un trabajo para el que no estaban preparados. No es nada contra los marinos, es contra los jefes, es contra el presidente que pone a un cabo a entender temas de aranceles, pues cuando nunca en su vida los ha manejado”, indicó.

















Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

maot