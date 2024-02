Las fallas en los sistemas, que mantuvieron paradas las operaciones de las aduanas desde el 6 de febrero, comenzaron a revertirse parcialmente, ya que aún se registran incidencias que dificultan las importaciones y exportaciones, de acuerdo con el sector exportador.

Diversas asociaciones de agentes aduanales, maquiladores, autotransportistas, entre otras relacionadas con el comercio exterior, aseguraron que a pesar de que la Agencia Nacional de Aduanas de México dio a conocer que los sistemas comenzaron a restablecerse, la operación no es total porque hay problemas con la conexión de aduanas con los bancos y que el Proyecto Integral de Tecnología Aduanera (PITA) sigue con fallas.

La Agencia Nacional de Aduanas de México informó que desde las 22:00 horas del miércoles suspendió operaciones en el área de carga del Puente Internacional III de Comercio Mundial Nuevo Laredo, debido a "constantes fallas en el sistema a nivel nacional".

El presidente del Grupo Regional del Sector Privado para América y el Caribe de la Organización Mundial de Aduanas, Alfonso Rojas, dijo que entiende la presión que puede tener la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) porque aunque ya se pudieron validar algunos pedimentos, no está resuelto todo, dijo a EL UNIVERSAL.

“No está resuelto todo porque no puedes pagar, la gran mayoría está teniendo problemas, lo que me preocupa es que la infraestructura que tenemos en puertos y aeropuertos es finita, es limitada, no creas que estamos muy holgados, estábamos ya muy apretados”, comentó.

“Los barcos siguen llegando a los puertos, el problema es que no pueden salir y se están saturando los puertos y no pueden surtir, lo que puede afectar a todos los sectores, medicinas, autopartes”, entre muchos otros bienes que ya causaron severos problemas y graves pérdidas económicas.

Además, dijo, cuesta dejar la mercancía en un puerto, “son casi 150 dólares diarios por mantener un contenedor en un puerto, es decir, se empiezan a generar costos muy grandes.

Lee también Aduanas suspende operaciones en Nuevo Laredo por fallas en sistema; advierten posible desabasto de insumos

Fallas en sistemas de aduanas impidieron casi 3 mil operaciones de importación: Comecarne

Con más de 30 años trabajando como agente aduanal, Rojas González de Castilla, dijo que en los sistemas de aduanas “siempre ha habido intermitencia, en ventanilla, validación o bancos, pero algo así de día y medio o dos días sin poder operar, esto no lo recuerdo”.

Añadió que “el problema es grande y la verdad estoy muy preocupado por la situación porque el comercio exterior es importantísimo para el país y me imagino la presión que tienen ahorita en Aduanas, pero se tiene que resolver para que no vuelva a suceder”.

Desde muy temprano, el Consejo Mexicano de la Carne (Comecarne) dijo que estas fallas “colapsaron las aduanas de México” e impidieron 2 mil 900 operaciones de importación que contenían cárnicos y 400 de exportaciones.

La Asociación de Agentes Aduanales de Nuevo Laredo dijo que se le había informado que ya se restableció el sistema, por lo que pidieron a los operadores despejar las filas.

El Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (Index), dijo que mantienen comunicación con la Agencia Nacional de Aduanas de México que les informó que “los sistemas han comenzado a restablecerse”, aunque “continúan presentándose distintos errores en el sistema de validación” que ya se reportaron.

Transportistas de Laredo dijeron que por la mañana empezaron a ingresar los Documentos de Operación para Despacho Aduanero, pero el Proyecto Integral de Tecnología Aduanera sigue sin funcionar.

Ese hecho mantiene una cantidad de camiones varados en la frontera, por lo que la autoridad pidió retirarlos para que puedan comenzar las operaciones.

Solamente por la frontera con Texas los cruces representan 2 mil 700 vehículos en la aduana de Zaragoza, la cual colinda con Ysleta; 200 por Guadalupe-Tornillo; 3 mil 500 por Ciudad Juárez; 500 por San Jerónimo-Santa Teresa, entre otros.

Lee también Gobierno dará nuevas patentes aduanales

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc