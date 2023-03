“Queremos una banca más sencilla y cercana”

Los bancos que operan en el país han estado alejados de sus clientes, ofreciéndoles un lenguaje complicado, por lo que la apuesta es lanzar una estrategia de comunicación y acercamiento más efectiva, dijo el presidente entrante de la Asociación de Bancos de México (ABM), Julio Carranza.

“Lo primero que vamos a buscar es que la banca esté más cerca de la gente, con un lenguaje sencillo, más dirigido al individuo de a pie, que va por las calles y que no tiene esta especialización o no entiende palabras técnicas. Hablarle a la gente de forma más sencilla”, reconoció.

En entrevista previa a la inauguración de la edición 86 de la Convención Bancaria, que comienza hoy en Mérida, Yucatán, el también presidente del consejo de administración de Bancoppel resaltó los buenos resultados que ha tenido el sector, en medio de la escalada de las tasas de interés y ante el reto de la inflación, que sigue presionando los bolsillos de las familias.

Sin embargo, ese entorno no impide tener una estrategia de mayor otorgamiento de crédito, tarea que será primordial durante los dos años que representará al gremio bancario del país.

“El crecimiento del crédito va a seguir siendo el principal objetivo que vamos a tener. Lo básico de la banca y por lo que existe es para captar los ahorros de los clientes y guardarlos, así como prestarle a otros clientes que necesitan dinero”, explicó en entrevista con EL UNIVERSAL.

“Esta intermediación es el principal objetivo de la banca. Hoy tenemos 7.4 billones de pesos captados en ahorros de clientes, pero tenemos 6.2 billones colocados. Tenemos una gran oportunidad. Ahí está la materia prima, esa liquidez”, dijo.

El futuro presidente de la ABM detalló que falta más comunicación entre los usuarios y los bancos, principalmente para que la población conozca la importancia del sector en la economía.

“Algo que para mí es muy claro es que en México muchas veces los banqueros no hemos sido lo suficientemente capaces de decirle a la gente todo el bien que hacemos por el país”, señaló.

“¿Qué significa eso? Me encantaría que la gente entendiera qué pasaría si no hubiera bancos. No tendríamos sucursales bancarias, entonces la gente no tendría dinero en efectivo. Tampoco tendríamos tarjetas de crédito y débito, y no se podría comprar en ningún comercio”.

Sin bancos no habría posibilidad de obtener financiamiento para comprar un auto, una casa, una pantalla de televisión o muebles para el hogar, “para lo que sea en los diferentes niveles o segmentos económicos de la población, con sus necesidades particulares, y eso precisamente es lo que da la banca”, dijo.

Considerando los recursos disponibles que tiene la banca en México, Carranza afirmó que se vive un momento histórico con la llegada de inversión extranjera a través de la relocalización de empresas (nearshoring), tendencia que abre grandes posibilidades para el país.

“¿Qué se necesita para prestar más? Que la demanda se active. Toda esta inversión extranjera directa que va a llegar a México va a generar y ya genera inversión en espacios, bodegas, infraestructura, carreteras, calles y en maquinaria. Para todo eso se necesita dinero”, añadió.

Sobre la llegada de nuevos jugadores y la apuesta digital que vive la banca en México, Carranza destacó que también ha habido un fuerte crecimiento en infraestructura física a través de nuevas sucursales, pero se debe subrayar el papel de los corresponsales bancarios.

De acuerdo con estadísticas de la ABM, al cierre de 2022 existían 62 mil 200 puntos de acceso a servicios financieros en el país.

“¿Esto significa que las sucursales van a desaparecer? Creo que no. Están evolucionando y se están convirtiendo en plataformas del cambio de los clientes, de su primera cuenta formal con un banco, y con miras al mundo digital y a la banca electrónica”, dijo.