Una actualización defectuosa de la plataforma de seguridad CrowdStrike fue el origen del fallo en los sistemas de Microsoft.

El error aparece cuando Windows no puede recuperarse de un error del sistema o considera que no podrá hacerlo. Y se detiene, se congela, no puede seguir funcionando. En ese momento aparece la pantalla azul que incluye, normalmente, un código de error que puede ayudar a diagnosticar el problema sin determinarlo y obliga a reiniciar el ordenador, informa Microsoft.

