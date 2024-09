La Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (Anpact) dio a conocer que la producción de camiones pesados se incrementó 12% en agosto, con la fabricación de 21 mil 769 unidades.

El segmento de carga fue el de mayor crecimiento con un 63% y la fabricación de 10 mil 412 unidades. Por el contrario, la producción de tractocamiones disminuyó 12%; la de autobuses foráneos un 22%; y el resto de los autobuses un 27%.

En el acumulado de enero a agosto, la producción de vehículos pesados muestra una baja de 3.6%.

En conferencia de prensa, el presidente ejecutivo de Anpact, Rogelio Arzate, comentó que la producción y exportación de vehículos pesados irá al alza cuando Estados Unidos tenga mayor estabilidad económica y política.

Exportación de camiones aumenta 7.5% en agosto

En cuanto a exportación de camiones pesados, en agosto se enviaron 16 mil 251 unidades, un aumento de 7.5% contra el mismo mes del año anterior; mientras que de enero a agosto se exportaron 111 mil 398 unidades, 7.5% menos respecto al mismo periodo del año anterior.

La exportación de tractocamiones disminuyó 22.4% en agosto y lleva una caída acumulada de 20% en lo que va del año.

En cuanto a ventas al mayoreo, es decir, de fabricantes a agencias, se colocaron 6 mil 321 unidades, un 26.6% más que en agosto del año anterior.

Mientras que, de enero a agosto, se vendieron 39 mil 559 unidades al mayoreo, un 10.6% más que en el mismo periodo del año anterior.

Se necesitan reformas con certeza jurídica para mantener la inversión, afirman

Respecto al contexto político-social que se vive en el país, el presidente de Anpact dijo que con las reformas que se están aprobando, es necesario generar condiciones de certeza jurídica en todo el territorio, con el fin de garantizar que haya circunstancias idóneas para atraer, concretar y mantener la inversión.

En torno al tema de la reforma judicial Arzate considera que "los procesos para asegurar y garantizar el Estado de derecho y la certeza jurídica y normativa deben trabajarse e implementarse en los siguientes pasos de la propia reforma con las leyes secundarias.

"Que brinden claridad, certeza, imparcialidad, profesionalismo y que garanticen la correcta administración e impartición de la justicia a favor de México”, indicó Arzate.

Por su parte, Guillermo Rosales, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), lamentó los términos en los que se dio la aprobación de la reforma, no únicamente en la falta de un proceso de negociación política más amplio, sino que en particular considera que la elección de jueces, magistrados y ministros, más todos los cambios que se introducen con esta reforma, no contribuirán a un sistema de justicia más eficiente.

“Por el contrario, se abren riesgos importantes que pueden llevar a un debilitamiento de lo que hoy tenemos.

“No nos queda más que esperar y tratar de ser escuchados para qué en las leyes secundarias que darán causa a la implementación de la reforma judicial, que finalmente quedará definida cuando en las legislaturas de los estados se hayan pronunciado al respecto, se pueda tener un mayor grado de certeza y atenuar o disminuir los impactos negativos que se han previsto con la aprobación de esta reforma”, apuntó Rosales.





