La proliferación de falsos gestores que engañan a trabajadores con el retiro de desempleo de las Afore es un tema de preocupación en el sector, con lo que se busca detener la práctica para evitar impactos mayores en sus cuentas, dijo el presidente de la Asociación Mexicana de Afores (Amafore), Guillermo Zamarripa.

“Es un tema de preocupación y por eso en las Afore y en Consar se han tomado algunas medidas. Aquí hay que lograr un balance. La ley les da el derecho a los trabajadores a retirar, es un derecho legítimo. No podemos no acceder a eso derecho. Lo que se veía eran prácticas no adecuadas, en donde cotizaban un día un salario muy alto para maximizar el retiro”, explicó.

En conferencia de prensa, el directivo destacó que los actuales controles que está aplicando la autoridad el tema ha empezado a disminuir, principalmente en evitar el aumento en el salario de cotización de forma irregular y evitar un impacto directo en la cuenta de los trabajadores.

Lee también Fondo de Pensiones: Transferencia de recursos ya concluyó, dice Amafore

“Ese comportamiento se está erradicando porque es un derecho de ley. Es cómo hacerlo para que funcione para lo que es y que no se distorsione y no se convierta en un mecanismo para drenar la cuenta porque ahí tiene consecuencias”, aseguró.

Zamarripa dijo que en otros países donde se relajaron las reglas en retiros por desempleo como Perú, se tuvo un fuerte impacto en las cuentas de los trabajadores.

La semana pasada, EL UNIVERSAL dio a conocer la preocupación que persiste entre la Consar y las Afore sobre la proliferación de falsos gestores que siguen realizando retiros por desempleo y cobran hasta 30% por la operación, afectando directamente a los trabajadores en un trámite que es totalmente gratuito.

🔹Guillermo Zamarripa

Presidente de @Amafore_mx



Mari Nieves Lanzagorta

Vicepresidenta de Vinculación



Jorge Sánchez Tello

Vicepresidente Financiero



Durante la conferencia de prensa para detallar el objetivo, agenda y participantes del #EncuentroAmafore2024 pic.twitter.com/z46ml3m5Bj — AMAFORE (@Amafore_mx) October 29, 2024

Lee también Yorio en la Amafore

Amafore pide certeza para inversiones

En la presentación del encuentro Amafore 2024 que se realizará del 14 al 15 de noviembre próximo, el presidente del organismo resaltó que este año ha sido positivo en el ahorro para el retiro y que no se prevé hasta ahora movimientos en los mercados que puedan cambiar la dinámica hacia el cierre del último trimestre.

Ante cambios en el régimen de inversión y la posibilidad de diversificar las carteras donde las Afore colocan los recursos de los ahorros de la población en busca de mejores rendimientos, el presidente de la Amafore pidió a la nueva administración de la presidenta Claudia Sheinbaum que haya certidumbre a largo plazo para garantizar la seguridad del patrimonio de las personas trabajadoras del país.

“Lo que estamos describiendo son las condiciones que se necesitan y que son muy importantes. El tema es tener esa certeza. Es muy importante al tratarse de condiciones de largo plazo y que los acuerdos se respeten”, dijo.

🔹 Entre los hallazgos de investigación realizada por @Amafore_mx más del 70% de entrevistados sabe qué es una cuenta Afore, 58% sabe que tiene una, 82% conoce cuál es la institución que la administra y 66% considera que las Afores son muy seguras para proteger sus ahorros. pic.twitter.com/Hf65SA5hRb — AMAFORE (@Amafore_mx) October 29, 2024

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa/mgm