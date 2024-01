En 2024 se espera que el consumo y los precios de los cárnicos -res, cerdo, pollo, ovinos y caprinos- se mantenga en los niveles del año pasado, a pesar del entorno complicado actual, como lo es la inseguridad, la sequía, la falta de financiamiento, el déficit en la producción, costos de fertilizantes, entre otras cosas, previó el Consejo Mexicano de la Carne (Comecarne).

El presidente de Comecarne, Ernesto Hermosillo, dijo que en materia de inseguridad “tenemos muchos problemas. Robo de vehículos, camiones, extorsiones en áreas productivas, asaltos a negocios, no les digo nada nuevo”.

Además de que las empresas tienen que lidiar con “los costos de fertilizantes e insumos agropecuarios, incentivos fiscales, situaciones de inseguridad en el campo, financiamiento a actividades productivas, insumos cárnicos, procesos, formulaciones, inocuidad, tecnología, talento, energía, sustentabilidad, fletes… Sumémosle cambio climático, sequía, enfermedades de los animales”.

En torno al comportamiento de los precios al consumidor dijo: “lo que ya traemos de precios ya llegó y está, no veo que haya factores ordinarios que puedan hacer que lo suban si hay algo extraordinario que no sabemos y no imaginamos es otra situación, lo que llegó, llegó y lo que está, está”.

Los precios de compra al por mayor de importación del pollo son los que más han bajado con 25% del 2022 a 2023; la res bajó 14%, cerdo subió 3%.

Dijo que los programas para contener la inflación que lanzó el gobierno federal ayudaron a mantener los precios “el tipo de cambio ha estado contenido y eso nos ayuda, pero una subida en el tipo de cambio nos tiene que pegar, queremos ver la forma de generar financiamiento, el tema de la inseguridad, el tema de la energía que sea más barata para volver a presionar hacia abajo”.

Agregó que “con las condiciones actuales los precios se pueden mantener, no deben haber bruscos cambios... Si mañana hay una situación geopolítica, fluctuación en tipo de cambio (puede afectar), pero no debería haber hoy en día incrementos en los precios”, dijo Hermosillo.

Aumento de salarios mínimos podría afectar los precios de la carne

Añadió que algunos factores que podrían afectar los precios son el aumento de los salarios mínimos, sin embargo, “es un tema de balance y participación de mercado y estabilidad de las empresas, tenemos que echar mano de herramientas de productividad, en seguros, camiones, tecnología, para no subir precios”, porque la gente dejará de comprar la proteína.

“El mercado es el que dicta y hoy en día no podríamos mantener un crecimiento con incremento de precios. Tenemos que mantener que ya no suban más, si suben ya no nos van a comprar”.

El presidente de Comecarne dijo que el consumo de cárnicos en el 2023 llegó a 10 millones 317 mil toneladas, lo que significó un incrementó de 4.9%; la producción aumentó 2.4% al llegar a 8 millones de toneladas, mientras que las importaciones crecieron 8.4% al sumar las 2 millones 816 mil toneladas.

Para 2024 la estimación es que se mantengan prácticamente con el mismo crecimiento; se estima que el consumo subirá 3.2%, las exportaciones 4.5%, la importación 5.7% y la producción 2.9%.

Sin embargo, dijo, eso significará que la producción nacional será insuficiente para atender el consumo interno, sobre todo en lo que respecta a carne de cerdo, donde tenemos una autosuficiencia cárnica de 58%; en pollo con autosuficiencia de 80%, pavo con 11%. Mientras que solamente en carne de res, ovino y caprino casi alcanzamos o rebasamos la autosuficiencia.

“El consumo evidentemente no es satisfecho por la producción nacional y eso nos pone en el renglón deficitario”, sobre todo en carne de cerdo.

mcc