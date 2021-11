Por tope a comisiones en Afore, Citibanamex analiza medidas legales

El tope al cobro comisiones de 0.57% que aplicará a partir del año próximo a las Afore representa un reto para su administración que implicará eficientar la operación del negocio, además de que se analizan medidas legales, dijo Citibanamex.



“Tratándose de la reforma como tal, acaban de publicarse esta semana nuevas modificaciones, mismas que nos encontramos analizando, para en su caso, como en cualquier otro tema, determinar nuestras alternativas legales, y tomar las decisiones correspondientes en los próximos días”, explicó Afore Citibanamex.



En conferencia de prensa sobre el reporte de resultados correspondientes al tercer trimestre de 2021, el director general de Grupo Financiero Citibanamex, Manuel Romo, explicó que la medida anunciada por la Secretaría de Hacienda y la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), resaltó que el impacto es para las Afore al disminuir prácticamente 30% en su principal ingreso, que son las comisiones que cobran a los trabajadores; sin embargo, la medida no tendrá repercusiones para los ahorradores.



“Esto es un impacto directo a las Afores, porque no tiene una repercusión para los trabajadores. Desde nuestro punto de vista el nivel de servicio es lo principal que debemos mantener a los trabajadores, ellos continúan con las aportaciones que tienen y en esa medida, desde nuestro punto de vista, no hay una repercusión”, dijo.





El directivo de Citibanamex añadió que se necesita una disminución paulatina del cobro de las comisiones y que vayan en sincronía con el incremento en las contribuciones futuras, para garantizar un desarrollo ordenado del sistema y que permita generar mejores condiciones de servicios y rendimientos para los trabajadores.



“Por el contrario, una reducción acelerada de las comisiones impone un reto importante para la industria, lo que exige en consecuencia la búsqueda de alternativas que permitan al sistema ser más eficiente, completo y competitivo”, dijo.



Crecen 58% ganancias de Citibanamex en el tercer trimestre



De julio a septiembre pasado, Grupo Financiero Citibanamex registró ganancias por 7 mil 114 millones de pesos, un crecimiento de 58% contra el mismo trimestre del año anterior.

Si se considera el periodo acumulado de enero a septiembre, las utilidades netas del grupo alcanzaron los 8 mil 524 millones de pesos, 55% más que el año anterior.

Citibanamex detalló que la cartera de crédito vigente alcanzó un saldo de 531 mil millones de pesos, una caída de 17.5% en términos anuales; sin embargo ya se empieza a observar estabilidad y se prevé que a partir de 2022 repunte el otorgamiento de crédito.





Para el directivo, la caída en el crédito que prevalece se debe a una menor solicitud por parte de los clientes debido a que actualmente cuentan con liquidez para enfrentar sus compromisos financieros y se han mantenido al corriente en el pago de sus deudas.



“La reducción viene tanto en personas como empresas. Hay una incertidumbre muy grande, la estrategia empresarial es cuidar la empresa y para las personas físicas también, hay una caída importante en el gasto de las personas, el ingreso es para pagar sus deudas y toman menos crédito. Conforme esto cambia en los últimos meses que se ve una mayor actividad en las calles, empezamos a retomar el gasto, lo vemos en tendencias de viaje o entretenimiento, y en esa medida regresamos a los porcentajes previos a la pandemia”, dijo.

Lee también SAT invita a pymes a participar en sorteo fiscal con motivo del Buen Fin 2021



vcr/lsm