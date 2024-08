Si has viajado en avión seguro alguna vez te has preguntado por qué se prohíbe el uso de audífonos durante el despegue y el aterrizaje, pues un piloto aviador se dio a la tarea de explicar a fondo esta regla que sin duda puede molestar a más de una persona viajera.

Primero hay que recordar que el volar en un avión conlleva un riesgo y por ende, medidas de seguridad diferentes a las que pueden tener otros medios de transporte comunes. El objetivo de estás normas es reducir el peligro, llevándolo a lo mínimo posible.

El proceso de tomar un vuelo se puede dividir en tres partes fundamentales: despegue, crucero y aterrizaje, de las cuales dos se pueden denominar como "criticas" que son el despegue y el aterrizaje de la aeronave.

Lee también ASA capacitará a los pilotos de Mexicana de Aviación

Existen múltiples estudios sobre este tema, pero de acuerdo con el piloto aviador Eduardo Vargas, en ambas fases ocurren el 48% de los accidentes fatales, siendo esta una cifra bastante elevada si se compara con el 11% de los accidentes que pueden llegar a ocurrir en los cruceros.

¿Porque no se permite el uso de audífonos en el despegue y aterrizaje? Una pregunta muy común, mucha gente se molesta al pedirle que se los remueva en estás dos fases, vamos aquí a ver por qué no es recomendable.... pic.twitter.com/5iksUB6iHK — Datos Aeronáuticos ◽ (@CapLaloVargas) August 14, 2024

Cuando ocurre una emergencia en vuelo que involucra fuego y humo, es prioridad evacuar a todas las personas que se encuentran dentro del avión, por lo cual, la tripulación depende de que los pasajeros salgan rápido y siguiendo las medidas explicadas al comienzo del vuelo.

Por lo anterior, refiere el piloto, es vital que los pasajeros estén concentrados y pongan mucha atención cuando el personal de las aerolíneas dé las indicaciones de seguridad, mismas que en caso de accidente pueden salvarle la vida.

Lee también Cómo solicitar el reembolso del impuesto TUA si cancelan tu vuelo

¿Oír música o escuchar las indicaciones?

La prohibición del uso de audífonos viene relacionada directamente con esto, ya que antes de despegar un vuelo el personal siempre da las indicaciones de seguridad como: salidas de emergencia, el uso correcto del chaleco, entre otras que se deben seguir en caso de que ocurra un accidente.

Por lo que, señala el piloto "si usted está escuchando a kali uchis pues no va a escuchar las indicaciones del personal de cabina", y en ese sentido destaca la importancia de escuchar con atención las indicaciones de seguridad que dan al inicio del vuelo y escuchar al personal cuando indique desalojar el avión.

"Se que varios me van a decir que ya hay aerolíneas en EEUU que ya no piden que se quite los audífonos, siguen jugando a las estadísticas, hay menos del 0.1% de que ocurra un accidente fatal en su vuelo, evalúan el riesgo contra el servicio abordo, deciden no incomodar tanto, mal", dice.





Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

sg/mcc