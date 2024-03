La secretaria general de Morena, Citlalli Hernández le pidió al empresario Ricardo Salinas Pliego que pague la deuda millonaria que tiene con Hacienda, y le puso como ejemplo a María Asunción Aramburuzabala Larregui, considerada la mujer más rica de México y quien aseguró que decidió no ampararse y pagó una suma considerable de impuestos por la venta de Grupo Modelo.

La empresaria María Asunción Aramburuzabala Larregui. Foto: Diego Simón/EL UNIVERSAL

¿Quién es María Asunción Aramburuzabala Larregui, la mujer más rica de México?

María Asunción Aramburuzabala Larregui es considerada la quinta persona más rica de México, la mujer más rica del país y la segunda mujer más rica de América Latina, sólo después de la chilena Iris Fontbona.

Aramburuzabala Larregui nació en la Ciudad de México el 2 de mayo de 1963, actualmente tiene 60 años. Es egresada del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).

La inversionista tiene experiencia en transacciones en América Latina, Estados Unidos y Europa. Se ha destacado por diversificar su capital en el ramo inmobiliario, tecnológico, bancario o de telecomunicaciones.

Su abuelo, Félix Aramburuzabala fue cofundador de Grupo Modelo, cervecería productora de Corona, Modelo Especial, Negra Modelo y Victoria, entre otras. Tras la venta de Grupo Modelo a AB-InBev, Aramburuzabala permaneció como accionista y actualmente pertenece al Consejo de Administración de la empresa.

La empresaria fundó Tresalia Capital, junto a su familia, y diversificó sus inversiones por lo que ha puesto capital en algunas de las siguientes negocios: Televisa, KIO Networks, Aliat Universidades, Medistik, Aeroméxico, Tory Burch, Multiplan, Casper, Kraft-Heinz, JAB, Miroculus, Gaia, Kavak, Luuna, Editas.

Sin embargo, Abilia es su empresa líder en el sector inmobiliario, ha tenido más de 24 proyectos en desarrollo.

Ha sido consejera en Grupo Modelo, Televisa, América Móvil, Grupo Financiero Banamex, Banco Nacional de México, Fresnillo, ICA, Aeroméxico, Médica Sur, Siemens, Tory Burch, Diblo, DiFA, Empaques de Carton United y Empaques San Pablo. Fue la primera mujer consejera en la Bolsa Mexicana de Negocios y participó en el International Advisory Committee del New York Stock Exchange y el EL UNIVERSAL.

La ministra Margarita Luna Ramos y la empresaria María Asunción Aramburuzabala en compañía del Licenciado Juan Francisco Ealy Ortiz, Presidente Ejecutivo y del Consejo de Administración de EL UNIVERSAL. Fotografía de Lucía Godínez EL UNIVERSAL

Entre los premio que ha ganado destacan:

“Premio a la Excelencia Empresarial”

“Woman of Achievement Award”

“Trofeo a la Mujer Montblanc”

“Premio a la Mejor Imagen Empresarial”

“Golden Plate Award”

“Premio al Mérito Profesionalde ITAM”

“Premio a las Trece Líderes Mexicanas”

“Mujer del Año”

“Corporations that Make the Difference”

“Leading Women Entrepreneurs of the World”

La fortuna de María Asunción Aramburuzabala Larregui asciende a 6 mil millones de dólares (US$6.180 millones).

¿Qué dijo María Asunción Aramburuzabala?

Fue durante una plática con el emprendedor Oso Trava, quien se dedica a entrevistar a "Craks" del mundo empresarial y comparte su contenido en redes sociales, que María Asunción Aramburuzabala compartió su experiencia.

La inversionista contó que tras la venta de Grupo Modelo, un grupo de empresarios se junto para meter un amparo y no pagar impuestos; sin embargo, ella tuvo la posibilidad de recurrir a este recurso legal pero decidió entregar sus impuestos.

"Decidimos no meter ese amparo, fuimos entregamos nuestros impuestos y era un valor que te hacia temblar. Hay gente que me ha dicho que soy, una palabra con p, por no haberlo hecho", declaró María Asunción Aramburuzabala.

Dicho clip se viralizó en redes sociales y fue retomado por la secretaria general de Morena, Citlalli Hernández.

