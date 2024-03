Luego de la desaprobación de Ricardo Salinas Pliego al pago de impuestos, la secretaria general de Morena, Citlalli Hernández, mencionó que la mujer más rica de México habló del pago de impuestos y que admirar a un traficante de influencias es un error, “hay otros lados a donde mirar”.

La morenista Citlali Hernández publicó un video de la empresaria María Asunción Aramburuzabala en su cuenta de X, antes Twitter, en el que menciona “La mujer más rica de México habla del pago de impuestos”.

Resaltó que admirar a un ser fatuo como el traficante de influencias, es un error y dijo que “Hay otros lados a donde mirar” y finaliza con el #SalinasPliegoPagaYA.

La mujer más rica de México habla del pago de impuestos.



Está bien aspirar pero no acosta de que te aspiren.



Admirar a un ser fatuo como el traficante de influencias, es un error. Hay otros lados a donde mirar.#SalinasPliegoPagaYA pic.twitter.com/RGvsrgM8m7 — Citlalli Hernández M (@CitlaHM) March 30, 2024

Cabe mencionar que el director del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Antonio Martínez Dagnino, informó que empresas de Grupo Salinas, del empresario Ricardo Salinas Pliego, tiene un adeudo de 63 mil millones de pesos en pago de impuestos a la hacienda pública.

En el video María Asunción Aramburuzabala dijo : "cuando vendimos Grupo Modelo había un grupo bastante grande de accionistas que pensaban que podíamos pagar los impuestos, y luego ampararnos".

Detalla que juntó con su hermana tomaron la decisión de pagar impuestos aún por encima de quienes les aconsejaban ampararse y no pagar la gran cantidad de dinero que estos representaban por un tema de valores.

La empresaria señaló que "si nosotros nos hubiéramos saltado el pago de impuestos, no me hubiera saltado el pago de impuesto mío, ni el de mi hermana, me hubiera saltado el pago de impuestos de mi abuelo y de mi papá y el nuestro, el de 3 generaciones”.

“¿Hacía lógica ver si funcionaba el amparo y ver si pegaba el chicle? Por supuesto que sí, pero nosotras no nos amparamos, nosotros decidimos pagar los impuestos, nos dimos las media vuelta y nos pusimos a trabajar", finalizó.

































