En su exposición del paquete de reformas a la Constitución que presentó este lunes el presidente Andrés Manuel López Obrador, éste anunció la creación de un “fondo semilla”, cuya propuesta busca incrementar la pensión de los trabajadores.

Al respecto, el coordinador de investigaciones sobre economía del IMCO, Jesús Carrillo, dijo en entrevista con EL UNIVERSAL que la información que se ha transmitido sobre la reforma ha sido poca. "En su discurso, el presidente no salió de los mismos lugares comunes en los que había estado hablando, en términos de poder incrementar la tasa de reemplazo. Pero no mencionó los puntos específicos de la reforma. En particular, cuando dijo que se van a revertir las reformas de pensiones de 1997".

"Si lo pensamos de forma estricta, que desaparezcan las afores, me parece que ocasionaría una reducción en la calificación crediticia de México" aseguró.

Sin embargo, Carrillo apuntó que no se podría afirmar que eso haría la reforma puesto que el mandatario no lo expresó así, "no dijo ‘van a desaparecer las afores y vamos a volver al mismo esquema que teníamos en las leyes de 1973'”.

“Esta cantidad de ambigüedades me parece muy complicada y genera más incertidumbre de la necesaria. Aunque, parece que lo que va a venir en el texto de la reforma es el incremento a la taza de reemplazo. Ninguno de los 20 puntos del presidente tuvo como tema el incrementar los ingresos públicos. Si no se incrementan los ingresos públicos, la única manera de cubrir estos incrementos a las pensiones es recortando cualquier cantidad de cosas. Y la otra es con deuda, es decir, déficit", resaltó Jesús Carrillo.

El coordinador de investigaciones del IMCO enfatizó que el fideicomiso "Semilla" es de una cantidad ínfima: “estos 64 mdp son una fracción pequeña del total que se necesitan para un solo año de pensiones. Si en este momento ese monto da para un poco más del 10%, incluso de las pensiones de los adultos mayores, que no son como tal pensiones a las de los trabajadores, es un poco más del 10% de ese programa. Estamos hablando de muy poco dinero contra los retos que implica un sistema de pensiones patrocinado desde el estado. Fiscalmente es muy cuestionable", subrayó.

A través de una gráfica, Carrillo comparó cuánto representa el presupuesto de los siete órganos autónomos contra las pensiones.

Ni aun con la suma del presupuesto de los órganos autónomos, que es de cerca de 41 mil mdp, se hace frente a los casi 2 billones de pesos que se requieren de pensiones. Foto: Cortesía.

“Si tú tomas todo el dinero del INE, el INAI, el INEGI, la Cofece, el IFT, la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos juntas más o menos unos 41 mil mdp, contra los casi 2 billones de pesos que se requieren de pensiones; es apenas una fracción simbólica”, explicó.

Jesús Carrillo destacó que la ambigüedad del presidente López Obrador ha generado mucha incertidumbre. "Si la propuesta fuese desaparecer las afores, éste es un golpe macroeconómico importantísimo. Pero no tenemos la información, el presidente con sus mensajes ha mantenido la incertidumbre".

Por último, apuntó que “se va a dar una especie de pensión o un complemento a la pensión a los trabajadores con un programa que se parezca al de la pensión para adultos mayores o que se amplíen las facultades de este programa. Esto no tendría consecuencias macroeconómicas inmediatas en nuestra calificación crediticia, pero sí mantendrían una perspectiva negativa sobre las finanzas públicas más adelantes y eso puede elevar el riesgo de nuestro país en los mercados internacionales”.

“En general, sin una estrategia de ingresos que complemente a una reforma de pensiones, no hay manera de verla con seriedad o una viabilidad fiscal real”, sentenció.

