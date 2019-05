Fovissste suspende a Sofomes por malas prácticas y fraudes

El Fovissste suspendió a 15 sociedades financieras de objeto múltiple (sofomes) debido a que llevaron procesos indebidos o fraudulentos en el otorgamiento de créditos hipotecarios, informó el vocal ejecutivo del instituto, Agustín Gustavo Rodríguez López.

“Hemos sancionado a algunas sofomes, algunos notarios, estamos trabajando para hacerlos más eficientes y tener un top 10 que nos permita más eficiencia en esos procesos”, dijo luego de la firma de un convenio con el Registro Único de Vivienda (RUV).

En entrevista, comentó que fueron 15 sofomes sancionadas de alrededor de 50 con las que trabaja el Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste); de esas 15 entidades, 10 ya restablecieron actividades debido a que arreglaron las irregularidades, mientras que el resto siguen suspendidas.

“Han hecho procesos no adecuados, en algunos ha habido fraudes y por lo tanto, fueron dados de baja, fraudes en malas prácticas en los procedimientos que llevan al proceso de crédito. Han sido 10 restablecidas por solventar sus irregularidades”, afirmó.

Al destacar que habrá sanciones legales a dichas entidades, comentó que para atender a los acreditados, la problemática se pasó a un departamento especial que se encarga de darle seguimiento a los problemas de los derechohabientes.

El directivo destacó, por otro lado, que también hay irregularidades vinculadas a posibles actos de corrupción en desarrollos de vivienda de diferentes estados, en los cuales a partir del próximo mes se visitarán las Jefaturas de vivienda para tener más detalles de la información.

“Se han encontrado serias irregularidades en algunos desarrollos en los estados en donde no había certeza jurídica, no se contaba con la vivienda, muchos abusos y que afortunadamente se están atacando y con estas herramientas nos va a permitir no repetir los errores del pasado”, puntualizó.

