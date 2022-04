En momentos en que se discute la iniciativa para nacionalizar el litio, donde la reforma a la Ley Minera se avaló en el pleno con mayoría de 298 votos a favor, la Dirección General de Desarrollo Minero de la Secretaría de Economía registraron hasta el 2021, un total de 16 proyectos mineros operados por compañías de capital extranjero.

Dichos proyectos están operados por empresas canadienses, chinas, británicas, italianas, australianas, algunas en asociación con mexicanas, de acuerdo con el Directorio del Segundo Semestre del 2021 de proyectos mineros operados por compañías de capital extranjero.

Los 16 proyectos mineros operados por mineras extranjeras, en la segunda mitad del 2021 estuvieron concesionados proyectos mineros de la siguiente forma:

La empresa canadiense Advance Lithium Corp, antes Advance Gold Corp, tiene siete proyectos en etapa de exploración de litio, de esos, tres se ubican en San Luis Potosí y cuatro en Zacatecas.

One World Lithium, de origen canadiense, tiene un proyecto en el Salar del Diablo, en Ensenada, Baja California, el cual está en la fase de exploración.

La empresa británica china, Bacanora Lithium PLC y Ganfeng Lithium tuvieron en el 2021, un proyecto en desarrollo, en Hermosillo, Sonora de litio. Además de tres proyectos en exploración de carbonato de litio en Puerto Peñasco, Sonora.

Mexital Mining, empresa italiana, cuenta con un proyecto en la fase de exploración de carbonato de litio en Sonora.

Hay otra concesión que se dio en asociación a las empresas austriaco mexicana, Zenith Minerals/Alejo Monsiváis las cuales desarrollan tres proyectos de litio en la fase de exploración, en el municipio de Pánfilo Natera en Zacatecas.

¿Qué es y para qué sirve el litio?

El Laboratorio Nacional Los Alamos, ubicado en Estados Unidos, señala que el litio es el metal más ligero de todos, ya que su densidad es de aproximadamente la mitad que la del agua. Según el portal Live Science, el litio se usa en la fabricación de aviones y baterías, mientras que el carbonato de litio se usa en el tratamiento del trastorno bipolar. De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud Mental de EU, las sales fueron los primeros medicamentos aprobados por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) para tratar la manía y la depresión.

Hoy en día, el litio es uno de los metales más codiciados, pues es necesario para fabricar las baterías de las computadoras portátiles, teléfonos y otros dispositivos digitales. El litio se encuentra en países como Australia, Chile, Argentina, México, Bolivia y Estados Unidos; sin embargo, Chile y Australia son los países que más producen litio en el mundo.

AMLO y la nacionalización del litio

Hace unos días, el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró que la Secretaría de Economía realiza un análisis para nacionalizar el litio en México y confirmó que algunas empresas ya trabajan con el mineral. El litio ha cobrado gran importancia en todo el mundo en las últimas décadas e incluso se especuló que el presunto golpe de Estado en Bolivia se debía a las minas de litio que se ubican en aquel país.

El Presidente argumentó en conferencia que el litio es un mineral ahora considerado como estratégico, de manera que las concesiones otorgadas para la extracción de minerales no serán consideradas. "Cuando se entregaron esas concesiones no era litio, sino explotación de minerales, y el litio es otra cosa, es un mineral estratégico y es de la nación. No es como el oro, la plata, el cobre, es otra cosa, tiene que ver más con un recurso de la nación estratégico como el petróleo, entonces la concesión para el litio es especial", dijo el presidente.

aosr